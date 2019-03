Napoli-Juve | il procuratore di Meret | “uscita su Ronaldo priva di cattiveria”

Serie A - il giudice sportivo : Roma 3 out e 2 per la Juve - laser costa caro al Napoli : Una pioggia di sanzioni, squalifiche e diffide quella che emerge dalle decisioni del giudice sportivo della lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventiseiesima giornata di ...

Serie A - Napoli-Juve 1-2 : gol e highlights : Serie A, Napoli-Juve 1-2: gol e highlights I bianconeri battono i padroni di casa con una punizione di Pjanic e una rete di Emre Can nel primo tempo. Nella ripresa match riaperto da Callejon, ma Insigne sbaglia un rigore e sfuma il pari per gli azzurri. Espulsi Meret e Pjanic. La capolista vola a +16 Parole ...

Icardi - like su Instagram alla foto della festa della Juve del dopo Napoli : Un bel like al post su Instagram di Cancelo con accanto la foto dei giocatori della Juve esultanti dopo la faticosa vittoria con il Napoli di domenica sera. Mauro Icardi fa ancora una volta discutere ...

Napoli-Juventus Ancelotti criticato sui social : i commenti dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS Ancelotti – Tantissimi i commenti dei tifosi del Napoli sui social dopo la sconfitta casalinga ieri con la Juve che ha definitivamente spento per i partenopei i sogni di scudetto. In gran parte ovviamente scontenti dell’andamento della partita e critici dell’operato del tecnico. Vediamoli nel dettaglio: Juventus Napoli Ancelotti criticato sui social. -> […] L'articolo Napoli-Juventus Ancelotti ...

Napoli-Juve - Pjanic : “le decisioni dell’arbitro devono essere rispettate” : “Le decisioni dell’arbitro devono essere rispettate, cosi’ come i verdetti del campo”. Sono le parole di Miralem Pjanic che commenta il successo nella gara di campionato della Juventus contro il Napoli. Il centrocampista bosniaco è andato in gol su calcio di punizione, poi l’espulsione. “Passare dall’euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Napoli-Juventus ci dice che in dieci si gioca meglio : Lo diceva Nils Liedholm: «In dieci si gioca meglio». E in un articolo, uscito sulla Gazzetta nel 1994, il Barone spiegò perché. Ecco i capisaldi del noto paradosso di Nils: «1) Psicologia. La squadra con l’uomo in più tende a rilassarsi e a concedere spazi per il contropiede; 2) Zona. Se negli anni Sessanta un’espulsione faceva saltare il rigido sistema delle marcature a uomo, con la diffusione della zona non è più così: il campo lo ...

Napoli-Juventus - tante polemiche per una “partita di cartello” che non conta nulla : “Tanto rumore per nulla”: lo scriveva Shakespeare e non pensava certo al Napoli, alla Juventus o all’espulsione di Meret o all’arbitro Rocchi. Eppure più o meno di questo si tratta: polemiche a non finire, mezza corrida in campo, ululati sugli spalti, titoloni sui giornali, interviste, lamentele e sfottò chissà per quanto tempo. Tutto per una partita che, diciamolo, non contava nulla. A torto o ragione (più a torto che a ragione, in ...

Moviola Napoli-Juve : l’unico errore è il mancato rosso a Koulibaly : Moviola Napoli-Juve- Analizzando il match di ieri sera tra Napoli e Juventus, balzano all’occhio le proteste del Napoli per il cartellino rosso rifilato dall’arbitro a Merete, per il fallo ai danni di Cristiano Ronaldo. C’è chi sostiene: “Non è fallo, non lo tocca“. Classica esternazione di chi non conosce bene il regolamento, soprattutto nel dettaglio. […] More

Napoli-Juve 1-2 - scudetto è fatta - ora è +16 sugli azzurri : Roma, 4 mar., askanews, - Nel posticipo della 26.ma giornata, la Juventus vince a Napoli e ipoteca l'ottavo scudetto consecutivo. Al San Paolo finisce 2-1 per i bianconeri, che festeggiano grazie a ...

Napoli-Juventus - la moviola di Cesari : "Non è fallo - né simulazione : Irrati costretto a confermare Rocchi" : I casi da moviola di Napoli-Juventus spiegati da Graziano Cesari a Tiki Taka : "Meret non tocca mai la gamba destra di Cristiano Ronaldo, potrebbe sfiorare il calzettone ma è un'ipotesi. Di sicuro non ...

Napoli-Juve - Ronaldo leader nella bolgia : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - È sempre CR7 , anche quando non sembra . Il film della partita ...

La Juve batte anche il Napoli e porta a 16 i punti di vantaggio. Ok Torino e Atalanta : La Juve espugna Napoli, e allungando a più 16 in classifica sui partenopei, si cuce sulla maglia un pezzo di scudetto. Decisivo, per sorti del match, il maldestro tocco di Malcuit che costringe meret ...

Varriale : “Vittoria Juve frutto dei tanti errori del Napoli” : Enrico Varriale, tramite il proprio account twitter, ha evidenziato il suo punto di vista dopo il match di ieri sera tra Napoli e Juventus. Un pensiero piuttosto deciso e “spietato”. Una vittoria della Juventus da attribuire agli errori del Napoli. Bianconeri poco brillanti: questo il resoconto del noto giornalista “Rai“. Questo il suo pensiero: “Vincendo […] More