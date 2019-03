Ricerca | ecco gene che regola differenziazione staminali cervello

Mamme Ricercatrici - ecco che cosa servirebbe per chiudere il gender gap : Google propone 13 nuove emoji per ridurre il "gender gap"TecnologiaIndustria/1Industria/2Industria/3AgricolturaMusicaCucina professionaleEducazione/1Educazione/2ScienzaMedicina/1Medicina/2I ricercatori uomini che hanno avuto il dottorato nel 2017 dovrebbero avere un salario medio annuale di 88 mila dollari, contro i 70mila delle donne allo stesso livello. Il dato è americano, viene dalla US National Science Foundation, ma cambiando la moneta il ...

La qualità del sonno influisce sulla salute del cuore : ecco cosa hanno scoperto i Ricercatori : Dormire bene è salutare per il cuore, e ora gli scienziati hanno individuato il meccanismo grazie al quale questo è possibile. Il segreto sta in un inedito meccanismo molecolare che collega cervello, midollo osseo e vasi sanguigni. Esperimenti effettuati sui cavie dimostrano infatti che un buon sonno ristoratore induce il cervello a produrre un ormone che agisce sul midollo osseo, riducendo il rilascio in circolo di cellule ad azione ...

Ricerca : ecco la lampadina che uccide i batteri : In tempo di allarme super-bug resistenti agli antibiotici, dalla Ricerca made in Italy arriva una luce che sanifica gli ambienti senza renderli sterili, “sicura per uomini e animali“, si legge in una nota. Sono infatti italiani i due inventori, Rosario Valles e Carmelo Cartiere, e italiane le società proprietarie di Biovitae, tecnologia a led brevettata ad azione antibatterica e sanificante. Secondo gli ideatori, la lampadina a led è ...

Medico ucciso dal cancro - continuano le donazioni a favore della Ricerca : ecco l'ultimo regalo di Lorenzo : Lo sconcerto e il dolore davanti all'improvvisa morte di Lorenzo Farinelli , il Medico 34enne di Ancona deceduto l'11 febbraio per un linfoma chemioresistente e protagonista nelle settimane precedenti ...

Bonatti lancia '100's' - Ricerca con Adecco per giovani talenti : Roma, 2 feb., askanews, - 100 giovani laureati e diplomati in discipline tecnico/ingegneristiche, da assumere nei prossimi due anni ed impiegare in alcuni dei più importanti progetti al mondo per il ...

Lavoro : ecco i profili marketing più Ricercati nel 2019 : Milano, 4 febbraio 2019 – Chi si occupa di selezione del personale nell’universo del marketing non ha potuto non notare, negli ultimi mesi, la presenza di due diverse e – a prima vista – contrapposte tendenze. Da una parte le aziende si stanno infatti mobilitando per reclutare degli esperti con competenze innovative nel campo del [...]

Ecco chi è Piazon - alla Ricerca dell’impresa con il Chievo : Lucas Domingues Piazon, conosciuto come Lucas Piazon (San Paolo, 20 gennaio 1994), è un calciatore brasiliano con passaporto Italiano, centrocampista o attaccante del Chievo in prestito dal Chelsea. Lucas nasce come trequartista, dotato di un tocco di palla sopraffino Lucas non eccelle in velocità ma è dotato di un dribbling e di una visione di gioco impressionanti, buon cross: questa dote gli viene riconosciuta durante la stagione ...

Ecco le parole chiave più Ricercate su Google nel 2018 dagli italiani - : ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Nella Top 5 degli ...

Sisma - il labirinto dei fondi europei : «E' la Regione a imporsi i vincoli» Ecco l'analisi dei Ricercatori : ... è bene ricordarlo per non cadere nella solita solfa del "e allora il Pd?", provengono da tutti i maggiori partiti della scena , a, politica italiana. In pratica, nel giro di poche settimane i soliti ...

Seregno : ecco l'uomo che ha anticipato di 4 anni l'ipotesi dei Ricercatori su Plutone : ... mentre la scienza si è svegliata solo nel 2018, ben quattro anni dopo'. E continua:' lo scenario prevede che Plutone, in un lontanissimo futuro, sarà l'unico pianeta presente nel nostro sistema ...

Ecco come potrebbe essere la nuova stazione di Ricerca polacca in Antartide : Il progetto della nuova stazione polacca in Antartide: Ecco la Henryk Arctowski Polish Antarctic Station secondo lo studio Kurylowicz&Associates Il progetto della nuova stazione polacca in Antartide: Ecco la Henryk Arctowski Polish Antarctic Station secondo lo studio Kurylowicz&Associates Il progetto della nuova stazione polacca in Antartide: Ecco la Henryk Arctowski Polish Antarctic Station secondo lo studio Kurylowicz&Associates Il ...

Conoscere le lingue sempre più essenziale per trovare lavoro : ecco le più Ricercate : Il Cinese mandarino L'economia cinese negli ultimi anni ha fatto registrare ritmi di crescita molto interessanti, decisamente superiori a quelli dei paesi occidentali. Una situazione, questa, che ha ...

Ricerca : ecco come saranno gli antibiotici del futuro : antibiotici 2.0. come saranno gli antibiotici del futuro? Precisi e selettivi. Per crearli i Ricercatori si serviranno di ‘forbici genetiche’ per crearne dei nuovi sempre più efficaci, in modo da sostituire quelli attuali che sono ormai in declino. A testare lo strumento della modifica dei geni noto come ‘Crispr‘ con questo nuovo obiettivo è un team di esperti dell’Università del Wisconsin-Madison e ...