Padre Paolo Dall' Oglio ostaggio Isis | vicino il rilascio Lo rivelano fonti curde a un

Sanremo 2019 - con Enrico Nigiotti c’è Paolo Janacci - talentuoso figlio di Enzo. Del Padre dice : “La sua grandezza sta nel riassumere il senso della vita in un sorso di gazzosa” : El purtava i scarp de tennis anche lui. Paolo Jannacci, in Jannacci Enzo, è il classico “figlio di” talentuoso, versatile, musicista e cantante, pianista, bassista, fisarmonicista, che non potrà mai essere lontanamente un artista come il padre. Classe ’72, comincia a calcare i palcoscenici dei live di Enzo quando non ha nemmeno vent’anni. Highlights: Il Bonzo al piano con Enzo, Il primo furto non si scorda mai alla fisa e Enzo alla chitarra. ...

Riserbo - speranza e preghiera nella famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio. Ma da Vaticano e curdi "nessun riscontro" : Riserbo, speranza, preghiera. Sono i sentimenti che hanno accompagnato la famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio dal giorno della sua scomparsa a Raqqa, il 29 luglio 2013. Sentimenti che vivono ancora oggi, quando di questo coraggioso gesuita, che ha dedicato tutto se stesso all'amato popolo siriano e al dialogo, e per questo era entrato nel mirino sia dei nazijihadisti dell'Isis che del regime di Bashar al-Assad, si torna a parlare in termini di ...

MotoGP – Paolo Simoncelli commovente : “sono un Padre disperato e arrabbiato con Dio” [VIDEO] : Paolo Simoncelli, padre del compianto Marco, ha rilasciato delle commoventi dichiarazioni in vista dell’inaugurazione di ‘Casa Marco Simoncelli’ a Coriano Quest’oggi, 20 gennaio, Marco Simoncelli avrebbe festeggiato i suoi 32 anni. La sua famiglia, i suoi amici e tutti i fan omaggiano gli 8 anni dalla sua morte, avvenuta il 23 ottobre 2011 in seguito ad un orribile incidente in Malesia. La famiglia di Marco, in ...