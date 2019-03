La prima mossa di Zingaretti? Dire sì alla Tav

Pd - la prima mossa di Zingaretti : da Chiamparino per aprire il dossier Tav : Il neo segretario Pd in viaggio verso Torino: «Voglio dargli una mano sulla linea alta velocità» aveva detto durante la campagna per le primarie. Si apre un fronte comune sulla Torino-Lione dopo le divisioni del governo gialloverde

Primarie Pd - vince Zingaretti : «La mia prima mossa : visiterò i cantieri Tav» : Nel backstage del suo comitato elettorale con vista sul Circo Massimo, Nicola Zingaretti prende fiato dopo il lungo discorso pronunciato dal palco. Apre il cellulare e su whatsapp legge il messaggio...

Zingaretti : 'La mia prima mossa : visiterò i cantieri Tav'

SudCorea-Usa - stop a esercitazioni militari. prima mossa dopo fallimento summit Hanoi : Corea del Sud e Usa hanno deciso di sospendere le massicce manovre militari annuali di Primavera, note come Key Resolve e Foal Eagle, nell'ambito degli sforzi per favorire la soluzione diplomatica sul nucleare con la Corea del Nord. Una nota di Pentagono e ministero della Difesa di Seul annuncia la mossa, in linea con quanto detto venerdi' ad Hanoi da Donald Trump dopo il fallimento del summit con Kim Jong-un, che vuole mantenere lo status quo ...

prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbraio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...

Come darsi una mossa in primavera : L'occasione per trovare 'il proprio sport' e farlo diventare il motore della propria vita. Per iscriversi, e tenere monitorate tutte le date, basta scaricare l' app di Nike e accedere alla sezione ...

Ufficiale La Porta Rossa 3? La serie con Lino Guanciale promossa prima del debutto della 2ª stagione : La Porta Rossa 3 si farà? Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, ma pare che la fiction avrà un seguito. A un mese dal debutto della seconda stagione, la produzione Rai potrebbe avere un terzo ciclo di episodi in cantiere. Secondo iMagazine, il Comune di Trieste e la FVG Film Commission hanno rinnovato la loro collaborazione al fine di realizzare film, serie televisive e documentari sul territorio. L'iniziativa è stata presentata qualche ...