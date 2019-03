Italia-Francia | Macron | ' Bisogna andare oltre i recenti malintesi'

Macron intervistato da Fazio : "Italia e Francia - c'è una storia da fare insieme" : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione". "Serve l'...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia sconfitta dalla Francia in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...

Rugby Sei Nazioni – Italia - iniziato il raduno per le partite contro Inghilterra e Francia : ItalRugby riunitosi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma: inizia il raduno di preparazione per le sfide contro Inghilterra e Francia iniziato a Roma il raduno dell’ItalRugby in vista del rush finale del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati nel pomeriggio odierno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dove gli azzurri inizieranno la preparazione per le partite ...

Ragazzo del Camerun ospite del dormitorio di Latina gioca a rugby : la società porta tutti a Italia-Francia del Sei Nazioni : 'Lo sport è un fattore di forte aggregazione sociale, a tutti i livelli ha detto il presidente del rugby Club Latina, Paesante e il rugby, con le sue consuetudini e tradizioni, dentro e fuori dal ...

SCENARI/ Francia-Italia - prove di intesa contro la Ue - e Pechino - : Tra Francia e Italia sembra alle porte una cooperazione in campo industriale che appare necessaria, ma che va ben regolata

'L'Italia deve decidere sulla Tav - non c'è più tempo' - così la Francia - : E' quanto afferma il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a La …

La Tav frena la pace tra Italia e Francia : Tria dà l'ok - Conte fa retromarcia : ... dal giorno prima preso in un vortice di riunioni, per recuperare un dialogo alla faccia dei 'giochini' della politica , si sono presentati il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il suo omologo ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia. Tria dà l’ok ma Conte fa retromarcia : In quel salone, tra specchi e dorature, al Trianon Palace di Versailles, dove nel marzo 1911 alloggiò Gabriele d’Annunzio, in quegli anni osannato autore di pièce per i teatri parigini, si doveva consumare ieri una volta per tutte la pax franco-Italiana, dopo gli ultimi trascorsi, il richiamo dell’ambasciatore francese in Italia a Parigi, poi rinvi...

Vino rosso - cresce l’export dell’Italia in Cina e frena quello della Francia : cresce l’export dei vini rossi italiani in Cina, un mercato che negli anni scorsi i nostri produttori hanno fatto fatica a raggiungere. Secondo i dati di Nomisma Wine Monitor sul rapporto tra Italia e Francia nell’export di Vino imbottigliato l’export dei rossi made in Italy è cresciuto nel Paese asiatico dell’82%, quello francese del 40%....

Italia-Francia - a Versaille si riparte dall'economia : positivo il dialogo tra i ministri dell'Economia nel forum organizzato in Francia da Medef e Confindustria: sul tavolo, oltre all'altà velocità,c'era la questione delle fusioni nell'industria navale

Italia-Francia - industriali firmano dichiarazione congiunta : Versailles, 1 mar., askanews, - Confindustria e Medef, la Confindustria francese, insieme alla Febaf, la Federazione delle banche assicurazioni e finanza, hanno firmato a Versailles una dichiarzione ...

Tav - la Francia : 'Noi favorevoli - aspettiamo decisione dell'Italia' : Per la Francia la Tav va completata, ma sul tema Parigi sta aspettando "che l'Italia prenda posizione". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ribadisce che il suo paese "è favorevole a questo dossier", e nel corso del forum economico franco-italiano di Versailles sottolinea l'esigenza di migliorare i ...