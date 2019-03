Allegri a Sky | «Scudetto? 16 punti sono tanti | pensiamo all’Atletico»

A Sky show di allusioni di Allegri - nessuno gli chiede : «Con chi ce l’hai?» : “Gli girano le scatole, quindi non insistiamo” Probabilmente siamo particolarmente confusi in questo periodo natalizio, ma siamo rimasti piuttosto sconcertati dal post partita di Atalanta-Juventus. Non che non ce l’aspettassimo. Avevamo visto Allegri infoiato – è questo il termine giusto – durante la partita in cui ha subito l’affronto di vedere un suo giocatore (Bentancur) espulso. Peraltro giustamente. Ma alla Juventus ...