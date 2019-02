Terrorismo | 007 | ' Minaccia senza flessioni | occhio a radicalizzati'

tg24.sky

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nella Relazione annuale dei Servizi Segreti presentata oggi in Parlamento si sottolinea come l'Isis sia ancora in grado di ispirare attacchi in Europa. "La propaganda jihadista invita a colpire con ...

