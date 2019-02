Matteo Salvini favorevole alla riapertura delle case chiuse - Sky TG24

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra strada”. L’ingresso è presidiato dalla polizia che a un certo punto ...

La proposta di Matteo Salvini : “Vorrei riaprire le case chiuse” : Il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice favorevole a riaprire le case chiuse: "Io ero e continuo a rimanere favorevole". Ma Salvini sa bene che il tema non è nel contratto di governo perché il Movimento 5 Stelle è contrario e per questo sarà difficile concretizzare la proposta.Continua a leggere

Giancarlo Gentilini : 'Matteo Salvini divorzia da Luigi Di Maio. La base della Lega batte i piedi' : L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini , sovranista quando di sovranismo nemmeno si parlava, dà un consiglio a Matteo Salvini : 'Ci sono matrimoni che vanno interrotti prima che sia troppo tardi. ...

Matteo Salvini telefona a Berlusconi “Centrodestra resta unito” : Matteo Salvini telefona a Berlusconi “Centrodestra resta unito” Un malinteso, solo un malinteso. “Silvio, ti assicuro che mi hanno attribuito frasi che non ho mai detto” racconta Salvini a Berlusconi, stando ad un retroscena de La Stampa. “Sto andando a Cagliari e chiarirò tutto” rassicura. Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi il Cavaliere, dai giornali, tv e radio, amareggiato apprendeva che il leader della Lega non ...

Mara Carfagna - la frase "sfuggita" a Matteo Salvini che provoca la rivolta in Forza Italia : Aveva promesso a Silvio Berlusconi di smentire ufficialmente la frase, "mai più con il vecchio centrodestra", che i retroscena gli avevano addebitato facendo esplodere Forza Italia. Lo ha quasi fatto, Matteo Salvini. Ma da Cagliari, nella conferenza stampa per la vittoria alle regionali, si è lascia

Alessandra Ghisleri : 'Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee' : 'Con queste percentuali a Matteo Salvin i converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee'. Alessandra Ghisleri , ospite a Omnibus , su La7 , spiega che in questa situazione 'è bene che lo ...

Matteo Salvini bulldozer - il doppio piano per schiacciare Luigi Di Maio : Matteo Salvini va avanti. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in Abruzzo e in Sardegna ora l'obiettivo del leader della Lega è tranquillizzare il popolo del Nord su autonomia regionale differenziata e legittima difesa, calendarizzata dopo l'ennesimo rinvio per il 5 marzo alla Camera, passando per la

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Silvio Berlusconi - il piano per far tornare Matteo Salvini nel centrodestra : Un mix di critiche e lusinghe. O "una guerra a bassa intensità" come la descrive il Corsera. E' la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l'alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l'asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l'asse di Forza Italia con i m

Matteo Salvini - parla il capogruppo della Lega Riccardo Molinari : 'Per quali motivi sta ancora con Di Maio' : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma ...

Matteo Salvini all'incasso sulle autonomie : "Qual è il punto sulle autonomie? È molto semplice: noi siamo favorevoli, i 5 stelle contrari". La mette giù secca un leghista di rango mentre prende una boccata d'aria nel cortile della Camera. Aria assai frizzantina. Perché a due chilometri di distanza, al Viminale, Matteo Salvini ha riunito in una specie di consiglio di guerra i governatori lombardo e veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e la ministra degli Affari ...