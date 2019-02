Landini | ' Di Maio dice sciocchezze Non sono pagato con soldi pubblici'

Pensioni - Landini difende i sindacati : 'Da Di Maio sciocchezze - mia busta paga è pubblica' : Una delle missioni che, sin dal suo avvento in politica, il Movimento Cinque Stelle si è assegnato è stato quello di abolire tutti quei privilegi che, stando all'opinione grillina, appartengono ad alcune caste. Un gruppo a cui appartengono i sindacalisti, finiti spesso sotto la lente d'ingrandimento per Pensioni raggiunte con minori difficoltà ed assegni particolarmente "pesanti" e per stipendi "elevati", sopratutto nei quadri dirigenziali. ...

Landini : singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani : Grande manifestazione contro il Governo grillino. In piazza a Roma sono scesi Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan è “Futuro

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...

PiazzaPulita - Maurizio Landini straccia Luigi Di Maio : congiuntivo terrificante - a ripetizione : Comunisti da ridere. Siamo negli studi di PiazzaPulita di Corrado Formigli, dove il neo segretario della Cgil, Maurizio Landini, si infervora e indossa i panni di... Luigi Di Maio. Già, il suo uso del congiuntivo è semplicemente catastrofico. "Se lei mi fa la domanda: perché la gente ha paura dello

Landini 'schiera' la Cgil : 'Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato' : ... per dire che 'la politica di accoglienza del governo è sbagliata, Salvini e la Lega ci stanno portando indietro'. E quell'idea di occupare anche uno spazio politico, Landini l'ha espressa in uno dei ...