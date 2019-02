L' alpinista Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat | individuata la tenda e tracce

L’alpinista Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat : in volo elicottero per la ricerca : “L’Ambasciatore Stefano Pontecorvo da Islamabad, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’aeronautica militare pakistana, ha confermato pochi minuti fa che l’elicottero con a bordo Ali Sadpara e due alpinisti pakistani è decollato da Skardu per il Nanga Parbat“: lo si legge sulla pagina Facebook dell’alpinista Daniele Nardi, di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. La decisione “è stata presa in accordo con ...