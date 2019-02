“La fiducia dei consumatori continua a salire anche nel quarto trimestre 2018” | da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ieri i dati Istat, oggi quelli Nielsen. Con numeri e tendenze completamente opposte per quanto riguarda ladei, seppur prendendo in considerazione riferimenti temporali diversi tra loro. Nella fattispecie, se ieri l’Istituto di statistica aveva sottolineato che a febbraio l’indice in questione era in calo per quanto riguarda sia iche le imprese, a distanza di 24 ore l’azienda di misurazione e analisi dati ha fornito un quadro ben diverso, se pure riferito agli ultimi mesi del 2018. In particolare, a leggere il rapporto Nielsen ladeiitaliani nel2018a crescere, arrivando a quota 70 punti, marcando un incremento di 1 punto rispetto alprecedente. In crescitasu base tendenziale (+2 punti) e in continuità con quanto accaduto nel penultimo2018 ...

simonabonafe : Questa storia della #Sarti e di #Casalino ha dell’incredibile. Ma anche il fatto che la fiducia dei consumatori e d… - AndreaMarcucci : Il governo della decrescita infelice raggiunge un altro obiettivo: cala nuovamente la fiducia delle famiglie e dell… - nzingaretti : Il crollo della fiducia dei consumatori e delle imprese è il vero drammatico risultato dei mesi del governo giallov… -