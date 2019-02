Inter | Icardi su Instagram | ' Chi prende le decisioni mi rispetti'

Mauro Icardi con un post Instagram : 'Amo l'Inter - ora merito rispetto' : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa attraverso i propri profili social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: " E' nei momenti più ...

Icardi dichiara amore all’Inter. Messaggio a Marotta e Spalletti? : Icardi scrive una lettera aperta ai tifosi. Parole d’amore per l’Inter, con un chiaro riferimento alle ultime scelte societarie. Non mancano messaggi duri, che sembrano diretti a Spalletti, Marotta e Perisic. Icardi Inter – Le parole di Mi9 ai tifosi “E’ nei momenti più difficili che si dimostra il vero amore. In quei momenti che […] More

Icardi replica a Spalletti 'Amo l Inter ma voglio rispetto' : MILANO - 'È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all 'Inter , con l'Inter'. Inizia con queste parole la lettera che Mauro Icardi ...

Icardi : lettera aperta all'Inter : 'In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto, ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i ...

Icardi sull’Inter : «Per amore si può sopportare di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto» : Icardi affida ancora ai social i suoi pensieri e lo fa con una lunga lettera pubblicata su Instagram. L’attaccante nero-azzurro, dopo i recenti problemi con la società nati dalle affermazioni di Wanda Nara, sua manager e moglie, ha parlato del suo amore per l’Inter. Un amore che lo ha portato a restare sempre al fianco della squadra e a lottare per il bene della squadra. Icardi termina la lettera scrivendo “non so se in questo ...

Icardi - lettera aperta all'Inter «Non deve mai mancare il rispetto» : Mauro Icardi rompe il silenzio e attraverso i social pubblica una lunga lettera all'Inter con la quale risponde a Luciano Spalletti . Visualizza questo post su Instagram ? #MI9 Un post condiviso da ...

Inter - Icardi boom : Maurito rompe il silenzio e fa molto rumore! : La lettera di Icardi rivolta ai tifosi dell’Inter è stata pubblicata oggi su Instagram, rompendo dunque il lungo silenzio dell’argentino “È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all’Inter, con l’Inter“. Mauro Icardi ha iniziato con queste significative parole una lunga lettera pubblicata su Instagram, indirizzata verosimilmente ai tifosi ...

Inter - Icardi scrive una lettera al club : "Amo questi colori ma..." : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa ancora una volta sui social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: "Amo questi colori, è nei momenti ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad Interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - caso Icardi : Wanda sarebbe disposta ad Interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - France Football attacca : "Icardi agli ordini di Wanda" : Wanda Nara. Getty if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Di Wanda Nara e Mauro Icardi si parla anche fuori ...

Mauro Icardi - arriva il padre dall'Argentina per consolarlo : come passa il suo tempo lontano dall'Inter : Qui si parla di un argomento inedito, del quale non ha ancora discusso nessuno: il caso-Icardi. A tal proposito tutti hanno la loro opinione, che non è neppure un' opinione, semmai, per molti, una certezza: «Icardi è uno stronzo perché non gioca più» e «fa i capricci come i bambini» e «con quello st

Inter : Marotta starebbe pensando a Lewandowski per il dopo Icardi : La situazione di Icardi resta quantomai nebulosa, ma più ci si allontana dall'inizio della crisi più si fa concreta la separazione fra il bomber di Rosario e la società nerazzurra. I segnali, seppur pochi, vanno Interpretati, e quelli che filtrano dall'entourage del giocatore non sono bellicosi, ma non aprono nemmeno a una tregua. I contorni del mosaico si stanno cominciando a definire, le tessere sono fatte dalle dichiarazioni di Wanda dal ...