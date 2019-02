Huawei Mate 20 Pro è stato eletto miglior smartphone al MWC per la GSMA - e Huawei non vuole fermarsi : Huawei Mate 20 Pro viene eletto miglior smartphone al MWC 2019 per la GSMA, ma Huawei non vuole fermarsi: sembra in arrivo una nuova gamma di wearable a marchio Huawei Free. L'articolo Huawei Mate 20 Pro è stato eletto miglior smartphone al MWC per la GSMA, e Huawei non vuole fermarsi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X pieghevole : prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica : Huawei Mate X pieghevole: prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica Huawei risponde a Samsung; al Mobile World Congress di Barcellona, anche l’azienda cinese ha presentato il suo primo smartphone pieghevole. D’altra parte, non arriverà sul mercato prima di fine anno. Huawei Mate X pieghevole: diverso dal Galaxy Fold Se il Galaxy Fold di Samsung ha due schermi, uno esterno e uno interno, il Mate X di Huawei propone una soluzione ...

Huawei Mate X : come funziona lo smartphone pieghevole - quando arriva e quanto costa : Dopo Samsung, anche Huawei lancia la corsa allo smartphone pieghevole annunciando il nuovo Huawei Mate X. In un momento storico in cui la richiesta di schermi sempre più grandi e risoluti va a scontrarsi contro l'esigenza di avere in tasca un dispositivo compatto ed ergonomico, l'unica soluzione è piegare il display. E se finora sembrava fantascienza, le due aziende più importanti del panorama smartphone hanno dimostrato ...

Super prezzo Huawei P20 Pro - P20 Lite e Mate 20 Lite con Vodafone Happy Carnevale : Quelli che stavano puntando ai vari Huawei P20 Pro, P20 Lite e Mate 20 Lite potrebbero aver ricevuto oppure essere in procinto di ricevere un SMS da Vodafone (sempre se attuali clienti del gestore rosso, questa è una conditio sine qua non da prendere in considerazione a monte, prima ancora di imbastire qualsiasi genere di discorso sull'argomento che stiamo per proporvi, o per meglio dire riproporvi, viste le anticipazioni che vi avevamo fornito ...

Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X : Huawei Mate 20 X sarà lanciato in una speciale versione 5G per sfruttare le potenzialità della nuova connettività. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X proviene da TuttoAndroid.

Fino a 350 euro di sconto con Vodafone per Huawei P20 Lite - P20 Pro e Mate 20 Lite a Carnevale : Una grossa promozione di Carnevale sta per arrivare sul mercato grazie a Vodafone, soprattutto per coloro che hanno intenzione di acquistare dispositivi come Huawei P20 Lite, P20 Pro e Mate 20 Lite. Al momento non sono ancora noti i dettagli della campagna, ma alcuni utenti legati alla compagnia telefonica stanno ricevendo in questi minuti un SMS che ci fornisce qualche spunto di riflessione. Partiamo col dire che lo sconto sarà pari Fino a 350 ...

Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0 - 99 euro al mese : Wind propone ad alcuni clienti di acquistare, con l'opzione "Telefono incluso", Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0,99 euro al mese. Interessante, vero? L'articolo Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X : al MWC 2019 svelato lo smartphone pieghevole che supporta 5G : Appare chiaro ormai che il nuovo trend del mercato mobile per il 2019 e probabilmente per i prossimi anni, è rappresentato dalla produzione di smartphone pieghevole. Dopo anni di indiscrezioni e anticipazioni, è solo in queste settimane che alcuni dei principali produttori di smartphone hanno iniziato a svelare al mondo i primi smartphone pieghevoli che approderanno sul mercato durante i prossimi mesi. Pochi giorni fa Samsung ha svelato ...

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio: Huawei P20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta il Matebook X Pro 2019 - l’ultrasottile potente ed elegante - ma costoso : Huawei non produce solo smartphone, ha anche una gamma di notebook che in occasione del Mobile World Congress 2019 si è arricchita del modello Matebook X Pro 2019. Si tratta di un portatile con schermo da 13,9 pollici caratterizzato dal peso contenuto (1,33 Kg) e dallo spessore ridotto (14,6 mm), per attirare l’attenzione di chi si muove spesso portando il notebook con sé. Il rivestimento esterno in metallo dà al prodotto un aspetto ...

Huawei parla della durabilità di Huawei Mate X e del supporto per le app : Nel corso di un breve incontro con i media, Il presidente dei dispositivi mobili di Huawei ha parlato di durabilità e applicazioni su Huawei Mate X. L'articolo Huawei parla della durabilità di Huawei Mate X e del supporto per le app proviene da TuttoAndroid.

Durabilità e supporto app di Huawei Mate X : quanto resisterà? : Adesso che il nuovo Huawei Mate X è stato presentato, sono tante le domande che attanagliano gli aspiranti possessori, molti dei quali, se non tutti, continuano ad interrogarsi circa l'effettiva Durabilità di un prodotto di questo genere. Come riportato da 'gizmochina.com', He Gang, presidente della divisione mobile del produttore cinese, ha deciso di tenere un'apposita sessione allo scopo di chiarire i dubbi più rilevanti. Quante volte il ...

Tanta carne a cuocere per il Huawei Mate 20 Lite : nuova ondata pacchetto140 e EMUI 9 su Firmware Finder : I possessori del Huawei Mate 20 Lite non possono certo dirsi annoiati dall'esperienza software maturata con il loro dispositivo. Tutti gli occhi sono naturalmente puntati sull'aggiornamento EMUI 9 in accompagnamento ad Android 9 Pie, per il quale non dovrebbe mancare molto tempo, ma nel frattempo qualcos'altro si muove anche per i Firmware precedenti. Proprio per il Huawei Mate 20 Lite siamo al cospetto di una nuova ondata di rilascio per il ...

Huawei Mate X è lo smartphone ideale per il gaming : vedere per credere : Siete curiosi di vedere Huawei Mate X in azione? Ecco un breve video che mostra il nuovo smartphone pieghevole in una sessione di gioco. L'articolo Huawei Mate X è lo smartphone ideale per il gaming: vedere per credere proviene da TuttoAndroid.