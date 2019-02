Guaidò in Brasile per vedere Bolsonaro

Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan, riconosciuto presidente da una cinquantina di Paesi, è arrivato a Brasilia, dove sarà ricevuto da Jairprima di rientrare a Caracas, dove potrebbe essere arrestato.Lo riferisce la stampa locale. Il presidente brasiliano esi vedranno alle 14.00 (le 18.00 in Italia) nel Palàcio do Planalto, sede ufficiale della presidenza brasiliana, ha confermato un portavoce.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

