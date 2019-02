F1 | Test Barcellona 2019 | risultati mattina 28 febbraio Charles Leclerc in vetta davanti

F1 – Test Barcellona - terminato il lavoro della 3ª mattinata : Leclerc strepitoso al Montmelò [TEMPI] : E’ un Charles Leclerc strepitoso quello che ha girato questa mattina a Barcellona nella terza giornata dei Test di F1 E’ terminata la terza mattinata di lavoro sul circuito del Montmelò per i piloti di F1 impegnati nell’ultima sessione di Test invernali in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. Dopo i problemi causati dall’incidente di ieri di Sebastian Vettel, la Ferrari ha ...

F1 – Test Barcellona - la Ferrari esce allo scoperto : svelate le cause dell’incidente di Vettel : Il team di Maranello ha svelato nella giornata di oggi cosa ha causato l’incidente di Vettel nella mattinata di ieri a Barcellona Una giornata di intenso lavoro, teso a capire le cause che hanno determinato l’incidente che ha visto protagonista Sebastian Vettel a Barcellona. AFP/LaPresse Il pilota tedesco ha perso il controllo della SF90 in curva 3, andando a sbattere violentemente contro le barriere senza poter far nulla per ...

F1 - Test Barcellona 2019 : la Ferrari spiega la causa dell’incidente occorso a Vettel. Rottura di un cerchione : Dopo una prima settimana che aveva anche in un certo senso illuso, con un’affidabilità perfetta ed una velocità piuttosto interessante, la Ferrari sta incontrando invece problemi a raffica nella seconda tranche di Test di F1 a Barcellona. Il Cavallino Rampante ieri ha perso quasi tutta la giornata a causa del grave incidente in cui è incappato Sebastian Vettel. “Mi sono sentito un passeggero, non potevo fare nulla per evitare ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton e Bottas contenti a metà : il britannico pone l’accento su alcuni problemi : I due piloti della Mercedes hanno commentato i progressi della W10, facendo luce su alcuni problemi incontrati nel corso dei Test Le novità introdotte dalla Mercedes in questa seconda sessione di Test a Barcellona stanno mostrando i frutti sperati, la W10 migliora a vista d’occhio soddisfacendo il palato esigente di Hamilton e Bottas. Nel Day-2 dei Test al Montmelò, i due piloti hanno percorso quasi 200 giri senza avere il benché ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - Test Barcellona 2019 : cambio di programma in Ferrari. Charles Leclerc guiderà tutto il giorno - domani toccherà a Sebastian Vettel : La prima settimana dei Test collettivi di F1 per la Ferrari era stata una specie di parata regale: 598 giri, 2783 km percorsi e una velocità a tratti disarmante. Aspetti che avevano portato il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ad affermare che la Rossa ha un vantaggio di mezzo secondo su tutti. Iperboli volute, probabilmente, ma nel terzo giorno della seconda serie di prove in Catalogna la situazione è un po’ cambiata. Il Cavallino ...

F1 - Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton : “Positivi i tanti giri - ma ci sono dei piccoli ostacoli”. Bottas : “Concentrati sul set-up” : Lewis Hamilton ha concluso la seconda giornata di Test F1 a Barcellona con l’ottavo tempo (1:18.943, ad appena due millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas). Il Campione del Mondo si è concentrato in particolar modo sul passo gara percorrendo ben 102 giri e ha puntato sulla mescola C3 per Testare la sua Mercedes alla vigilia dell’inizio del Mondiale. Il britannico si è dichiarato abbastanza soddisfatto al termine di questo ...

F1 – Test Barcellona - il realismo di Sainz spiazza : “in Australia non saremo così competitivi” : Carlos Sainz realista al termine della seconda giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni dello spagnolo post Day-2 Mentre la Ferrari rimugina sull’incidente di Sebastian Vettel avvenuto durante la seconda giornata di Test a Barcellona, la McLaren, dopo il primo tempo di ieri di Lando Norris, vanta con Carlos Sainz il miglior crono del giorno. Proprio lo spagnolo della scuderia di Woking ha ripercorso il suo Day-2 sul circuito di ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen senza grosse pretese : “io all’Alfa Romeo senza particolari aspettative” : Kimi Raikkonen fiducioso al termine della seconda giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del finlandese post Day-2 Mentre la Ferrari rimugina sull’incidente di Sebastian Vettel durante la seconda giornata di Test a Barcellona, la McLaren, dopo il primo tempo di Lando Norris ieri, vanta con Carlos Sainz il miglior crono del giorno. Il Day-2 sul circuito di Montmelò ha visto scendere in pista quasi tutti i piloti che saranno ...

F1 – Test Barcellona - incidente Vettel : la telemetria della SF90 svela i motivi del crash del tedesco : svelati i motivi che hanno causato l’incidente di Sebastian Vettel alla Curva 3 del circuito di Montmelò durante la seconda giornata di Test a Barcellona Giornata grigia per la Ferrari a Barcellona. Dopo lo stop in mattinata di Charles Leclerc, a causa di una perdita d’acqua dell’impianto di raffreddamento del motore, anche Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Il pilota tedesco, dopo appena 48 giri percorsi in ...