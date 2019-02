Cyberbullismo | quando la violenza passa per un clic

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) I rischi della rete e un fenomeno, quello del, di cui non bisogna smettere di parlare. Si è tenuta ieri nel Salone del Commendatore della ASL Roma 1 una mattinata di confronto interistituzionale sule sulle forme diperpetrate attraverso la rete, per condividere esperienze e avviare possibili strategie da mettere in campo a 360° per attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei fattori di rischio.Illustrati nel corso dell’incontro gli interventi di prevenzione e contrasto alrealizzati dalla Polizia Postale e la convenzione in fase di avvio tra la ASL Roma 1 e il Dipartimento di Psicologia di “Sapienza” Università di Roma per favorire interventi di ricerca, formazione e diffusione della conoscenza tra gli operatori sanitari e del mondo della scuola.All’interno della mattinata si è tenuta la presentazione del volume ...

