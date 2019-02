Quote Real Madrid-Barcellona | partita equilibrata

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Si gioca unamolto importante valida per la semifinale di Coppa de Re, in campocon l’obiettivo di conquistare la finale. In campionato lo svantaggio dei Blancos è di 9 punti ma nei precedenti di coppa ilpuò vantare una striscia decisamente positiva contro i catalani: l’ultimo ko risale all’agosto del 2012, poi per i blancos sono arrivati cinque successi e due pareggi. Ilparte in leggero svantaggio nell’analisi di Stanleybet.it, dove gli uomini di Valverde sono proposti a 2,45 mentre la vittoria dei Blancos, riferisce Agipronews, è data a 2,65, lo 0-0 che manda avanti i madrileni vale 18,00, l’Over, scommessa su almeno tre gol totali, viaggia a 1,45.LEGGI ANCHE –>, caccia ad un posto in finale:dai due voltiL'articolo, ...

CalcioWeb : Quote #RealMadrid-#Barcellona, partita equilibrata - SisalMatchpoint : Un classico ????per la finale! ?? L'accesso all'atto conclusivo della #CopaDelRey con uno scontro mai banale: dopo l'… - OddscheckerIT : Ritorno delle semifinali di Copa del Rey: stasera va in scena il #Clasico, uno degli eventi calcistici piu' seguiti… -