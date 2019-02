Omicidio di Ashley Olsen | confermata la condanna a 30 anni per l' assassino

consumatrici

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La Corte di Cassazione, nella tarda serata di ieri, ha respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso della difesa del senegalese Cheik Diaw confermando così nei suoi confronti lainflitta ...

MediasetTgcom24 : Firenze, Cassazione: 30 anni a Cheik Diaw per omicidio Ashley Olsen #firenze - NotizieFirenze : #firenze: Omicidio Ashley: la Cassazione conferma 30 anni di carcere per Cheik Diaw - rosannamartiell : RT @Adnkronos: Omicidio #Ashley, 30 anni al killer in #Cassazione -