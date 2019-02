MotoGP 2019 | Jorge Lorenzo | ' Spero che Marquez sia un compagno meno complicato di Rossi'

MotoGP - Test Losail 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce : La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per Testare il ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti dopo i Test invernali. Marc Marquez ancora l’uomo da battere : Siamo ormai a soli 11 giorni dall’avvio ufficiale del Mondiale MotoGP 2019. Si sono conclusi anche i Test pre-stagionali di Losail, proprio dove prenderà il via il campionato nel fine settimana del 10 marzo e, dopo quanto visto anche a Sepang, possiamo iniziare a comporre una griglia di partenza virtuale della stagione nella classe regina. Davanti a tutti ovviamente, anche se non si è visto nei Test, il campione del mondo Marc Marquez. Il ...

Calendario MotoGP 2019 : gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 GP MotoGP in diretta tv e in chiaro Gli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sul Calendario per assistere in diretta (o in differita, in chiaro) il MotoGP 2019. Alcune gare saranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcune gare in diretta. Andiamo quindi a vedere qual ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro : E i Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza ...

Calendario MotoGP 2019 - date e programma del Mondiale. Le gare che verranno trasmesse su Sky e in chiaro su TV8 : Il Mondiale MotoGP prevede lo svolgimento di 19 gare che si disputeranno dal 10 marzo al 17 marzo, in ogni fine settimana scenderanno in pista tutte le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) per un’annata che si preannuncia estremamente appassionante e avvincente. Il debutto avverrà in Qatar con il consueto appuntamento in notturna, poi da Losail ci si sposterà in Argentina e negli USA per rientrare in Europa in occasione del GP di Jerez de la ...

MotoGP - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

