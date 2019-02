Le nostre ragioni in tv | il momento della verità con gli elettori

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ci siamo, e come si suol dire: meglio tardi che mai! Domani finalmente si terrà il confronto tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Anna Ascani e io lo chiedevamo da tempo e nonostante le resistenze, la mancanza di voglia (o di coraggio?) dei miei competitors, alla fine abbiamo portato a casa il risultato.Fin dall'inizio infatti abbiamo messo in evidenza, in una fase così delicata per il partito e per il Paese, la necessità di parlare a quanti più, simpatizzanti e perfino delusi, che probabilmente non frequentano i nostri circoli o non hanno avuto modo di incontrarci nelletappe in giro per l'Italia.Dopo essere riusciti nell'impresa di presentare a tempo di record la nostra candidatura al congresso - grazie all'aiuto prezioso di centinaia di persone che si sono mobilitate - dopo aver raccolto decine di migliaia di voti di ...

