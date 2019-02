Juventus | con Zidane a Marcelo si potrebbe creare una squadra formato Real

Szczesny Juventus - elogio a Pinsoglio e quel paragone sui “titoli” con Totti : Szczesny Juventus – Intervista a Foot Truck del numero uno polacco, protagonista di una nuova grande stagione in bianconero. Szczesny, oltre a svelare la sua Top 11 ideale, ha elogiato il compagno di squadra Pinsoglio, terzo portiere da ormai 2 stagioni. Con una simpatica battuta sui titoli vinti dal collega in soli 22 minuti di […] More

Real Madrid - Isco non convocato per il Clasico : Juventus alla finestra : Situazione sempre più delicata tra il Real Madrid ed Isco, lo spagnolo si allontana sempre di più dai Blancos. Il calciatore infatti non è stato convocato per il ‘Clasico’ di questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, Isco è tornato a disposizione dopo un infortunio alla schiena ma non prenderà comunque parte al match, è rottura con l’allenatore Santiago Solari. In caso di conferma dell’allenatore ...

Juventus - con l'Atletico ci vorrà il miglior Pjanic. Bernardeschi mezzala? : Mancano 13 giorni esatti alla Partita, quella che farà da spartiacque alla stagione della Juventus. Se con l'Atletico andrà male, eventualità oggettivamente sopra il 50% al momento visto lo 0-2 dell'...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con 4 colpi : tra questi ci sarebbe Bale : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Paratici e Agnelli potrebbero decidere di mettere a segno alcuni grandi colpi per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Gareth Bale, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Real Madrid. Il giocatore gallese avrebbe rotto con lo spogliatoio dei "Blancos", come dimostrano le parole di Courtois, il quale ha sottolineato come sia praticamente ...

Juventus - il futuro di Allegri non dipende dalla sfida con l'Atletico : "Sto bene alla Juve . Ho ancora un altro anno di contratto. E ci sono obiettivi da raggiungere". Lo ha già detto diverse volte, lo diceva anche un anno fa. Lo dirà ancora Max Allegr i, perchè del suo ...

Romero-Juventus - ci siamo! Contatti frequenti col Genoa : i dettagli : ROMERO JUVENTUS – La Juventus si appresta a definire la trattativa col Genoa per Cristian Romero.Le due società negli ultimi messi hanno trattato spesso, dall’affare Perin al colpo Sturaro e i Contatti tra di loro sono frequenti. Il difensoe argentino piace ai bianconeri già da tempo e vorebbero portarlo in bianconero già a luglio, ma […] More

Russo-Juventus - sprint Paratici : il gioiellino vede bianconero : RUSSO JUVENTUS- Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Alessandro Russo, giovane portiere del Genoa classe 2001. Già ribattezzato il nuovo Donnarumma, Russo avrebbe catturato su di se tutte le attenzioni dei maggiori club italiani. Paratici sarebbe pronto allo sprint immediato per anticipare la concorrenza. Come evidenziato […] More

Higuain-Juventus - Paratici scioglie i dubbi : sarà di nuovo bianconero? : HIGUAIN JUVENTUS- Situazione piuttosto complicata per la Juventus e per Gonzalo Higuain. Di fatto, dopo il blocco del mercato per 2 sessioni per il Chelsea, il Pipita potrebbe far ritorno alla Juventus, complicando i piani di Paratici in vista della prossima sessione di mercato estiva. Di fatto la Juventus potrebbe così rinunciare ai 36 milioni […] More

Icardi-Juventus - ora cambia tutto : nuovo retroscena - c’è la conferma! : ICARDI JUVENTUS- Clima teso in casa Inter tra Mauro Icardi e la società nerazzurra. Come noto, ora come ora, l’attaccante argentino resta fermo ai box per infortunio. Un ko che potrebbe escludere l’attaccante anche dal prossimo match di campionato contro il Cagliari. Un’esclusione che potrebbe coincidere con la conferma del caso, il quale potrebbe risolversi […] More

Marcelo-Juventus - ora c’è la conferma : “Andrà alla Juve” : MARCELO JUVENTUS- Come riportato Schlieper, procuratore di Nicolas Tagliafico, ai microfoni di “Radio Rivadavia”, Marcelo sarebbe ormai ad un passo dalla Juventus. Giusto procedere per ordine e spiegare la situazione. L’agente del terzino dell’Ajax ha confermato la possibilità di un passaggio del suo assistito in maglia Real Madrid, un trasferimento che potrebbe essere avvallato dalla […] More

Juventus - futuro difesa con Romero : TORINO - Se Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo sono obiettivi italiani giovani e di talento per la Juventus, Cristian Romero - sul fronte straniero - è qualcosa di più. Perché con il Genoa c'è già l'...

Zidane-Juventus - pro e contro : occhio alla possibile alternativa : ZIDANE JUVENTUS- Come trapelato nelle ultime ore, la Juventus e Allegri potrebbero decidere di dirsi addio al termine della stagione. Un addio dopo 5 anni arricchiti da tante gioie, due finali di Champions League e una crescita totale a livello di squadra e prestigio. Tuttavia le due parti potrebbero decidere di separarsi al termine della […] More

“Napoli-Juventus - 20mila biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...