Grande Fratello 2019 | cast | concorrenti e conduttrice Quando inizia

Grande Fratello Nip : Vladimir Luxuria opinionista - Francesca De André concorrente (RUMORS) : Quando l’Isola dei Famosi chiuderà i battenti, sarà il Grande Fratello Nip - anche quest’anno condotto da Barbara D’Urso - a monopolizzare l’attenzione degli amanti dei reality su Canale 5. Già arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno concorrenti ed opinionisti: in circolazione i nomi di Vladimir Luxuria tra gli opinionisti e Francesca De André tra i concorrenti. GF 16 anticipazioni: Simona Izzo abbandona, voci su Luxuria Sarebbe ...

Barbara D’Urso chiama Vladimir Luxuria al Grande Fratello 16? : Vladimir Luxuria al posto di Simona Izzo al Grande Fratello di Barbara D’Urso? Si ricomincia, o meglio sta per ripartire e per farlo la macchina del Grande Fratello è già a caccia dei nuovi inquilini attraverso tutti i canali possibili, dalle piazze delle città italiane ai social network. La sedicesima edizione prenderà il via ad aprile, dopo la fine della quattordicesima edizione del reality L’Isola dei Famosi condotta da Alessia ...

Ex concorrente del Grande Fratello Natacha Jaitt morta a 42 anni : «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere uccisa : La modella e attrice argentina Natacha Jaitt, divenuta popolare in Spagna come concorrente del Grande Fratello, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires. Il corpo di Jaitt, di 42 anni, era nudo su un letto in una località nella località di Benavideo. Sulla sua morte aleggia un’ombra di mistero. Nei mesi scorsi su Twitter scriveva queste parole: «Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della ...

Francesco e Giulia da Grande Fratello Vip a Temptation Island Vip? : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno diversi progetti futuri tra loro, anche se in realtà alcuni dei quali sono top-secret. I due non hanno voluto dare anticipazioni in merito, ma potrebbe essere un ...

Floriana Secondi : "Depressa per sei mesi dopo il Grande Fratello" : Ha vinto nel 2003 al Grande Fratello per la sua simpatia e la sua irruenza, ma nessuno poteva immaginare che quella vittoria per lei sarebbe stata molto difficile da gestire. Floriana Secondi ha ...

Casting per il 'Grande Fratello' a marzo e aprile e per uno spot pubblicitario di birra : Per l'ormai ben noto talent dal titolo Grande Fratello, la cui nuova edizione verrà condotta da Barbara D'Urso, sono state fissate alcune nuove date per le selezioni in corso già da qualche tempo. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di figuranti per realizzare uno spot di carattere pubblicitario connesso ad un importante marchio di birra. Le riprese verranno effettuate a Varese. Grande Fratello Sono state fissate nuove date per le ...

