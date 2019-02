Eurovision | colpo di scena | l' Ucraina è fuori dal contest

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) L'Song Festival è uno dei più importanti festival musicali a livello internazionale. Alla gara partecipano tutti i Paesi Europei e soltanto alla fine, tramite un sistema di votazioni sia interno che esterno, sarà decretato il vincitore. Lo spirito dell'dovrebbe essere quello di unione e fratellanza tra i vari popoli, ma non sempre è così e a prevalere sono spesso i conflitti politici. Emblematico è ciò che è successo all'. Il Paese ha deciso di ritirarsi daldopo che la sua cantante, Maruv, aveva rifiutato di parteciparvi a causa del contratto e delle linee restrittive che le erano state imposte, dovute soprattutto ai problemi di natura politica con la Russia.Il caso Maruv Sabato scorso si sono tenute le selezioni per scegliere chi avrebbe rappresentato l'a maggio in Israele e a vincere è stata la cantate Maruv con la canzone "Siren Song". ...

