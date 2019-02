Elite Dangerous | il pilota rimasto intrappolato nel vuoto è stato finalmente riportato a

Elite Dangerous : un gruppo di piloti sta per completare una missione di salvataggio della durata di 600 ore : Qualche tempo fa il Comandante Deluvian Reyes Cruz ha intrapreso un lungo viaggio all'interno di Elite Dangerous, al fine di stabilire un nuovo record e diventare la persona che si è allontanata di più da Sol. Purtroppo per un errore nel calcolo del carburante, il pilota non è potuto tornare indietro (dopo 600 ore di navigazione reale) e da circa 3 mesi si trova alla deriva nel vuoto.Come riporta Rock Paper Shotgun, 5 piloti del gruppo Fuel Rats ...

Gli sviluppatori di Elite Dangerous al lavoro sul prossimo gioco basato su una nuova IP : Come segnala PCGamer, Frontier Developments, lo studio dietro Elite Dangerous e la serie RollerCoaster Tycoon, lancerà il primo gioco basato su una nuova "IP non annunciata" prima della fine dell'anno."Lo sviluppo del quarto franchise di Frontier, basato su una IP non annunciata della società, è in linea con il lancio previsto per la fine dell'anno 2019", ha comunicato la compagnia nei suoi risultati finanziari.Sapevamo già che la società stava ...

La spedizione Distant Worlds 2 di Elite Dangerous ha registrato le prime vittime : Qualche giorno fa i giocatori di Elite: Dangerous hanno dato il via alla nuova operazione Distant Worlds 2, che ha come obiettivo raggiungere uno dei punti più inesplorati e pericolosi dello spazio. Tutti i partecipanti conoscevano i rischi di tale operazione e infatti si sono già registrate le prime vittime.Come riporta Rock Paper Shotgun, i rapporti parlano di circa 30 navi andate perdute nel sistema chiamato The View, in qui si trova un ...