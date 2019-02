Doping | 5 atleti arrestati a Mondiali sci nordico

Doping - blitz ai mondiali di sci nordico in Austria : 9 arresti. Tra loro 5 atleti del fondo di Austria - Estonia e Kazakistan : blitz antiDoping delle autorità tedesche e Austriache a Seefeld, dove sono in corso i mondiali di sci nordico. Le forze dell’ordine hanno arrestato in tutto 7 persone nella nota località del Tirolo: due membri di quella che viene definita “un’organizzazione criminale” e cinque atleti tutti dello sci di fondo: gli Austriaci Dominik Baldauf e Max Hauke, due estoni e un kazako. Contemporaneamente a Erfurt, in Germania, sono ...

Doping ai mondiali di sci di fondo : 9 arresti - 5 sono atleti : La polizia austriaca, in collaborazione con quella tedesca, ha svolto una serie di arresti e perquisizioni a Seefeld, dove si stanno svolgendo i mondiali di sci di fondo, in un giro di vite legato a ...

Blitz della polizia ai Mondiali di sci di fondo : arrestati 5 atleti per Doping : La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorità definiscono 'un network che opera in tutto il mondo'. Gli atleti sarebbero due ...

Doping - blitz ai Mondiali di sci di fondo : arrestati 5 atleti : Cinque atleti sono stati arrestati a Seefeld dove si stanno svolgendo i Mondiali di sci di fondo, nove gli arresti complessivi prodotti dalla più grande operazione antiDoping degli ultimi anni.Continua a leggere

Sci nordico - Mondiali Seefeld 2019 : blitz antiDoping - arrestati atleti di Austria - Estonia e Kazakistan : La polizia Austriaca, in collaborazione con quella tedesca, ha realizzato un blitz antidoping a Seefeld, sede dei Mondiali di sci nordico: nella località Austriaca, secondo quanto si apprende ci sarebbero stati nove arresti, dei quali ben cinque riguarderebbero atleti delle Nazionali di Austria, Estonia e Kazakistan. Non sarebbe solo Seefeld la località interessata dal blitz, ma operazioni di polizia si sarebbero svolte anche ad Erfurt, ...

Doping - la Russia sorride dopo lo scandalo : il Comitato Internazionale Paralimpico reintegra gli atleti russi : dopo circa due anni e mezzo di sospensione, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo Il Comitato Internazionale Paralimpico reintegra la russia. dopo circa due anni e mezzo di sospensione, decisa nell’agosto 2016 dopo lo scandalo Doping, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo, che dovrà però rispettare una serie di “condizioni rigorose” per non incorrere in un nuovo ...

Atletica - Anisya Kirdyapkina squalificata per Doping. Elisa Rigaudo in odore d’argento ai Mondiali 2011 : Il CAS ha squalificato Anisya Kirdyapkina per tre anni, dal 27 luglio 2017 al 26 luglio 2020, e ha cancellato tutti i risultati sportivi ottenuti dalla marciatrice russa tra il 2011 e il 2013. La 29enne di Saransk, a lungo sposata col collega Sergey Kirdyapkin da cui ha recentemente divorziato, aveva conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali nel periodo incriminato e la sua squalifica regala una bella notizia all’Italia. Elisa ...

Boom di casi di Doping nel mondo dello sport : ciclismo - atletica e triathlon in cima alla lista : doping, il NAS scopre Boom di casi positivi: atleti ci ciclismo, triathlon e atletica leggera in cima alla lista Nel 2018 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha partecipato ai controlli antidoping con 170 militari specializzati in manifestazioni sportive di vario livello agonistico, controllando complessivamente 968 atleti. Gli esiti analitici dei prelievi antidoping hanno consentito di rilevare la positività di 50 tesserati ...

Doping - Nas : 50 atleti positivi nel 2018 - ciclismo e triathlon in cima alla lista : Nel 2018 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha partecipato ai controlli antiDoping con 170 militari specializzati in manifestazioni sportive di vario livello agonistico, controllando complessivamente 968 atleti. Gli esiti analitici dei prelievi antiDoping hanno consentito di rilevare la positività di 50 tesserati appartenenti a varie Federazioni sportive nazionali. Tra gli sport più colpiti dalla piaga del Doping si evidenziano il ...

Atletica - Jemima Sumgong sospesa per otto anni. La Campionessa Olimpica di Maratona aveva ostacolato indagini sul Doping : Le keniana Jemima Sumgong è stata squalificata per otto anni dalla IAAF. La Campionessa Olimpica di Maratona a Rio 2016 aveva cercato di ostacolare le indagini su un test positivo all’EPO e aveva fornito dei documenti falsi, la keniana è stata scoperta e così la Federazione Internazionale ha optato per la mano dura fermando la 34enne, già sospesa per quattro anni dopo la positività acclarata ai Giochi. Da vedere ora se verrà riscritto il ...