Cedolare secca a canone concordato 2019 : a chi conviene e importo : Cedolare secca a canone concordato 2019: a chi conviene e importo canone concordato e Cedolare secca, quando convengono La Cedolare secca al 10% è un regime di tassazione agevolato che si applica agli affitti delle abitazioni con contratto a canone concordato. Con tale tipo di contratto, il proprietario di casa non può scegliere autonomamente l’ importo del canone d’ affitto; infatti, quest’ ultimo sarà stabilito in base a ...

Airbnb dovrà riscuotere la Cedolare secca sugli affitti : Nuovo capitolo nello scontro tra il Fisco italiano e la piattaforma americana Airbnb, che offre un servizio di affitti per brevi periodi in case messe a disposizione dai proprietari, agendo come intermediario. Il Tar del Lazio, a cui l’azienda si era rivolta per la vicenda relativa agli obblighi di versamento della cedolare secca al Fisco italiano, ha respinto il ricorso e obbligato il sito a corrispondere la tassa. La norma, introdotta nel 2017 ...

Cedolare secca affitti 2019 : negozi e capannoni - cosa cambia : Cedolare secca affitti 2019: negozi e capannoni, cosa cambia affitti capannoni o negozi, la differenza per la Cedolare secca Con la Legge di Bilancio 2019 arriva anche la Cedolare secca per gli affitti dei negozi. Infatti, nel caso in cui la manovra fosse approvata, come è lecito aspettarsi, dal primo gennaio 2019, il regime agevolato sarà esteso anche ai locali commerciali e ai capannoni. D’ altronde, l’ estensione dell’ ...

Cedolare secca negozi 2019 : per quali locali e come funziona : come promesso dal Governo mesi fa, la Cedolare secca 2019 è stata alla fine estesa anche agli affitti dei negozi e locali commerciali. Questa una delle tante novità confermate nella Legge di bilancio 2019, approvata in extremis a fine dicembre 2018. Da quest’anno quindi, i proprietari di locali commerciali che possiedano determinate caratteristiche possono ricorrere a questo regime fiscale agevolato e alternativo a quello ordinario, per ...

Cedolare secca affitti commerciali 2019 : immobili e contratto locazione : Cedolare secca affitti commerciali 2019: immobili e contratto locazione Si potrebbe definire una norma anti-crisi ed ha in effetti la finalità di favorire la locazione di immobili ad uso commerciale. Di cosa stiamo parlando? Della norma inserita nella legge di bilancio 2019 che prevede l’estensione della Cedolare secca anche per i locali ad uso commerciale entro i 600 metri. Si tratta in particolare dell’articolo 1 comma 59 della ...

La 'Cedolare secca' non convince Confedilizia Foggia : 'Il mercato non ha bisogno di queste manovre' : La timidissima applicazione della cedolare secca non soddisfa Confedelizia Foggia . 'Sono emerse serie perplessità dall'annuale conferenza organizzativa dell'associazione dei proprietari di immobili, ...