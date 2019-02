Antonello da Messina a Milano | un allestimento intelligente fa ' riscoprire' opere

Antonello da Messina a Milano : a Palazzo Reale si celebra la mostra a 540 anni dalla morte : La storia in cui è avvolta l'opera di Antonello da Messina, il pittore quattrocentesco protagonista fino al 2 giugno della mostra a Palazzo Reale di Milano, è una della più avvincenti della storia dell'arte. Di lui si erano completamente perse le tracce dopo la morte, per poi tornare in auge grazie a Giorgio Vasari: c'è voluto mezzo millennio per ricostruire il corpus di 35 opere sopravvissute fino a noi.Continua a leggere

Antonello da Messina e la magia dell'arte apolide : come assistere all'epifania della pittura italiana e, nel contempo, tornare al momento fondativo della moderna storia dell'arte. La mostra che Milano dedica ad Antonello da Messina, 1430-1479,, da ...

Quando la pittura inventò l’uomo : Antonello da Messina a Milano : L'ignoto marinaio ci guarda e in quel suo sorriso enigmatico ci pare di cogliere una chiara somiglianza, che però resta indefinita, senza un soggetto preciso, come ha scritto Leonardo Sciascia: somiglia e basta. L'aneddoto può essere un modo per provare a entrare nella grande mostra che Palazzo Reale a Milano dedica ad Antonello da Messina, maestro universale del Rinascimento, con l'esposizione di oltre la metà delle sue opere arrivate fino a ...

Antonello da Messina in mostra a Milano - le cose da sapere : ... Comune di Milano, Palazzo reale e Mondomostre Skirà - è preziosa perché rara: rare infatti, solo 35 attribuite, sono le opere di Antonello da Messina e disperse tra italia e mondo nonché preziose ...

Antonello da Messina - Palazzo Reale : ... curata da Giovanni Carlo Federico Villa - è da considerarsi dunque un'occasione unica e speciale per entrare nel mondo di un artista eccelso e inconfondibile, considerato il più grande ritrattista ...

Mostre : Palermo - boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina (2) : (AdnKronos) - Curata dal professor Gianfilippo Villa e con l'organizzazione di MondoMostre, lungo un percorso creato al piano nobile di Palazzo Abatellis - che di fatto è stato parte intergrante della mostra stessa - capolavori come l'Annunciata, il Ritratto d'uomo, il trittico con la Madonna col Ba

Palermo : Boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina : Grande attenzione anche dal mondo della scuola che, soprattutto nel mese di gennaio, ha partecipato con numerose scolaresche alle visite guidate. E la grande risonanza in campo nazionale e ...