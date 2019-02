Amazon | Landini | ' I driver scioperano perché li stanno sfruttando'

Amazon - sciopero driver in Lombardia. Landini : 'Azienda apra tavolo' - : I lavoratori fermano le consegne dei pacchi per protestare contro "i ritmi estenuanti" . Il segretario della Cgil si unisce al sit-in a Milano sotto gli uffici del colosso digitale, che declina l'...

Amazon - sciopero driver in Lombardia. Landini : “Non si può essere poveri lavorando”. Rider sotto la Casaleggio Associati : Niente consegne in tutta la Lombardia, e una protesta anche davanti la Casaleggio Associati. I driver di Amazon scendono in strada ma questa volta per scioperare davanti agli uffici della sede di Milano. Il presidio è stato organizzato dai sindacati lombardi dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil in piazza XXV Aprile e colpisce una regione che vale il 60% del mercato nazionale. “Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon ...