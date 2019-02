Salto con gli sci | Mondiali 2019 | Maren Lundby favorita assoluta per l’individuale | Lara

Salto con gli sci – L’Italia centra il secondo round nella gara a squadre femminile - oro alla Germania : Italia ottava nella prima storica gara a squadre femminile ai Mondiali: il giovane quartetto azzurro centra l’obiettivo del secondo round La prima storica finale mondiale della gara a squadre femminile di Salto con gli sci si chiude con l’ottavo posto dell’Italia. Un ottimo risultato per il quartetto azzurro capitanato da Elena Runggaldier, argento iridato a Oslo nel 2011, e composto anche dalle sue compagne più giovani ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : marcia trionfale della Germania nel team event su Austria e Norvegia. Italia ottava : Vittoria per la Germania nella vera novità di questi Mondiali di Salto con gli sci, il team event femminile, alla sua prima presenza in quel di Seefeld: sull’HS109 Austriaco le tedesche, pur non demolendo la concorrenza, conseguono con buon agio la medaglia d’oro. Il punteggio complessivo di 898.9 consente al quartetto composto da Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e Katharina Althaus di dare al contingente tedesco il terzo ...

Salto con gli sci - il quartetto azzurro pronto a debuttare nella gara a squadre dei Mondiali di Seefeld : Esordisce la gara a squadre femminile nei Mondiali di Seefeld, Runggaldier guida il quartetto del futuro Sarà un quartetto che guarda al futuro quello che parteciperà alla prova a squadre femminile di Salto sul trampolino HS109 di Seefeld, inserito per la prima volta nella storia nei Mondiali e in programma martedì 26 febbraio alle ore 16.15 (dretta tv Raisport ed Eurosport). Accanto all’esperta finanziera gardenese Elena ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Germania dominante nel Team Event maschile - sul podio Austria e Giappone : La Germania spezza l’incantesimo e torna a vincere nella prova a squadre maschile iridata di Salto con gli sci dopo 18 anni, dominando in lungo e in largo sul trampolino HS130 di Innsbruck grazie all’apporto di Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe e Markus Eisenbichler, il quale porta a casa la seconda medaglia d’oro della manifestazione dopo il trionfo nell’individuale di ieri. L’Austria ha provato a ...

LIVE Salto con gli sci - Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania in ampio vantaggio su Austria e Giappone dopo la prima serie : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di Salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile. dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di ...

Salto con gli sci oggi - Team Event maschile Mondiali 2019 (24 febbraio) : orario d’inizio e come vedere la gara in tv : Dopo l’assegnazione del primo titolo iridato nella gara individuale dal trampolino grande di Innsbruck, il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci continua quest’oggi con la gara a squadre maschile in programma a partire dalle ore 14.45. Si preannuncia una competizione molto equilibrata e aperta anche ad un risultato a sorpresa, considerando la presenza di almeno cinque squadre in lizza per il podio e per il successo iridato. ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : è doppietta tedesca a Innsbruck - Markus Eisenbichler trionfa su Karl Geiger. Terzo Killian Peier. Azzurri fuori nella prima serie : Giorno di gloria per la Germania ai Mondiali di Salto con gli sci: sul Bergiselschanze di Innsbruck (HS130) il Paese torna a mettere a segno una doppietta iridata a vent’anni di distanza da quando ci riuscirono Martin Schmitt e Sven Hannawald a Ramsau. Dall’Austria all’Austria, cambia il luogo e differiscono anche i protagonisti: quest’oggi la gloria tocca a Markus Eisenbichler davanti a Karl Geiger, con il nuovo Campione ...

Mondiali Salto con gli sci – Insam e Colloredo fuori dalla finale dell’HS130 maschile - vince Eisenbichler : Insam e Colloredo eliminati dopo la prima serie nella finale dell’HS130 dei Mondiali austriaci. Titolo ad Eisenbichler Alex Insam e Sebastian Colloredo eliminati al termine della prima serie nella finale dell’HS130 maschile dei Mondiali di Seefeld. L’altoatesino ha realizzato il 41simo punteggio con 90.8 e una distanza di 112 metri, mentre il friulano si è fermato al 47simo posto con 78,8 punti e 106,5 metri. Il titolo è ...

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 : si assegnano le prime medaglie dal trampolino grande : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile dal trampolino grande dei Mondiali 2019 di Salto con gli sci. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, che vedrà dunque l’assegnazione delle prime medaglie di questa rassegna iridata. Ryoyu Kobayashi è atteso alla prova del coronamento di una stagione da sogno, con il dominio in Coppa del Mondo e sui Quattro Trampolini (uno dei quali è proprio quello di ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : si assegna oggi l’oro individuale maschile. Ryoyu Kobayashi vuole coronare la stagione - ma occhio a Stoch e Kraft : A Ryoyu Kobayashi, con la Coppa del Mondo ormai in tasca e i Quattro Trampolini conquistati uno dopo l’altro, manca soltanto un obiettivo: quello dei Mondiali di Salto con gli sci. A Innsbruck il giapponese può coronare un’annata spettacolare, che l’ha visto decollare su vette che nessuno poteva pronosticare. Kobayashi, nelle qualificazioni, ha dato l’impressione di essere in totale controllo della situazione: ha sì ...

Salto con gli sci oggi - Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci entra nel vivo nella giornata odierna con l’assegnazione delle prime medaglie della manifestazione. Dopo lo svolgimento delle qualificazioni è infatti arrivato il momento della gara vera e propria per i migliori interpreti della disciplina sul trampolino grande HS130 di Innsbruck, sede delle prime due competizioni della kermesse iridata prima del trasferimento definitivo in quel di Seefeld. ...