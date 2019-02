Noni | cos’è e come agisce sul corpo

dilei

(Di martedì 26 febbraio 2019) Si chiamala pianta esotica ricca di proprietà nutritive, utilizzata da millenni per curare moltissimi malanni e per migliorare il benessere dell’organismo.Ilè il frutto di una pianta conosciuta e sfruttata soprattutto in Polinesia al centro di numerosi studi scientifici. Le proprietà di questo alimento sono da attribuire all’enzima xeronina, un componente che svolge un’azione rigenerativa e riparatrice delle cellule danneggiate, regolando anche la funzione delle proteine. Il succo dele la sua polpa conferiscono energia e aiutano a contrastare la debolezza grazie all’alto contenuto di sali minerali, vitamine e aminoacidi. Non solo: ilstimola anche la secrezione della serotonina e delle endorfine, migliorando l’umore e l’efficienza mentale.Questo frutto viene consideratoun ottimo antidolorifico e antinfiammatorio. ...