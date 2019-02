Mortal Kombat 11 | NetherRealm risponde alle critiche sui lottatori

Il creatore di Bayonetta suggerisce un crossover con Mortal Kombat 11 : Con Mortal Kombat 11 a solo un paio di mesi dal lancio, i fan del franchise si divertiranno a indovinare quali combattenti faranno parte del roster. Detto questo, il creatore di Bayonetta, Hideki Kamiya, ha recentemente suggerito un possibile crossover che porterebbe la strega Bayonetta nell'imminente titolo di NetherRealm Studios.Come riporta Comicbook, tutto ciò che ha fatto Kamiya è stato menzionare i 2 franchise, e da qui è partita la ...

Jade farà parte del roster di Mortal Kombat 11 : Durante l'ultima edizione di Kombat Kast, la serie in diretta streaming dedicata a Mortal Kombat 11, il team di NetherRealm Studios ha rivelato un altro personaggio che si unirà al roster del gioco.Come riporta Dualshockers, l'aggiunta a MK11 è quella di Jade, uno dei classici ninja femminili della serie. Jade ritorna in Mortal Kombat 11 per la prima volta dal MK9. Qui sotto possiamo vedere il reveal trailer dedicato a Jade, che permette uno ...

Il recente leak degli archievement di Mortal Kombat 11 potrebbe averne svelato il roster : Mortal Kombat 11 è stato annunciato solo poco tempo fa ed è subito diventato uno dei titoli più attesi. Di recente sono inoltre trapelati gli archievement che sarà possibile sbloccare nel gioco e con essi è stato possibile stilare una lista dei probabili (nella lista compaiono le iniziali e non i nomi completi) lottatori che sarà possibile usare.Come riporta VG247, di seguito potete trovare la lista dei personaggi trapelati:Nella lista ...

Mortal Kombat 11 : ecco un nuovo controller per PS4 ispirato a Baraka : Shed of Dreams ha lanciato un altro controller a tema Mortal Kombat 11 dopo aver rivelato il controller Scorpion all'inizio di quest'anno. Questa volta, il lottatore protagonista del controller è Baraka, come segnala Dualshockers.Analogamente al controller Scorpion, il d-pad e i pulsanti di combattimento sono stati sostituiti e personalizzati nello stile di Mortal Kombat 11. Il controller è decorato con un molte corna sporgenti e con bende ...

Anche D'Vorah farà parte del roster di Mortal Kombat 11 : Nell'edizione di febbraio 2019 di Inside Xbox, Ed Boon di NetherRealm Studio ha rivelato che D'Vorah sarà presente in Mortal Kombat 11.Come riporta Dualshockers, il personaggio fu introdotto per la prima volta in Mortal Kombat X. Al momento non è stato mostrato alcun gameplay di D'Vorah, ma abbiamo avuto un assaggio del suo nuovo look.Poco prima dell'evento Inside Xbox, NetherRealm Studios ha svelato durante il suo live stream il personaggio di ...

Mortal Kombat 11 : rilasciato un nuovo trailer del gameplay : Dopo l’annuncio avvenuto le scorse settimane, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 11 con Kabal, un ex Dragone Nero diventato Revenant. Noto per la sua velocità fulminea, le letali spade uncinate e la necessità di fare affidamento a un respiratore artificiale per sopravvivere, Kabal è stato riportato in vita come una versione malvagia di sé stesso al ...

Nuovo lottatore per Mortal Kombat 11 : il trailer ne svela l’identità : Annunciato da pochissimo, Mortal Kombat 11 torna oggi ad infiammare gli animi degli appassionati di picchiaduro. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti pubblicato un Nuovo trailer dall'altissimo tasso di violenza. Infarcito per altro da una buona dose di gore, così come vuole la tradizione del fortunato franchise. Il video, visibile in calce, introduce un Nuovo personaggio nel roster del ...

Mortal Kombat 11 : Kabal si unisce al roster : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 11 con Kabal, un ex Dragone Nero diventato Revenant. Mortal Kombat 11: Kabal si mostra in un Gameplay Trailer Noto per la sua velocità fulminea, le letali spade uncinate e la necessità di fare affidamento a un respiratore artificiale per sopravvivere, Kabal è stato riportato in ...

Kabal confermato tra i lottatori di Mortal Kombat 11 : NetherRealm Studios ha confermato che Kabal sarà il prossimo personaggio ad aggiungersi al roster di Mortal Kombat 11.Come segnala Dualshockers, la notizia è arrivata tramite l'edizione odierna del Kombat Kast, una serie periodica in diretta streaming tenuta da NetherRealm per parlare di tutte le cose relative a Mortal Kombat. Lo studio non ha perso tempo annunciando che Kabal farà parte del roster. Il director di MK11 ha presentato il trailer ...

Kano confermato tra i lottatori di Mortal Kombat 11 : Come riporta Dualshockers, Kano tornerà a combattere in Mortal Kombat 11 quando verrà lanciato il 23 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One, PC e, a maggio, su Switch.Originariamente annunciato durante un livestream in Brasile, e successivamente confermato su Twitter, Kano avrà una skin esclusiva a tema "brasiliano" che si basa sui cangaçeiros, banditi che vivevano nelle parti nordorientali del Brasile. Oltre a questa skin, il combattente ...

Mortal Kombat 11 : Nuovi dettagli sulla personalizzazione dei lottatori : Mortal Kombat 11 vedrà il ritorno del sistema di personalizzazione dei lottatori tanto apprezzato in Injustice 2 ma con dei cambiamenti importanti, ce lo rivela il producer del gioco Trevor Traub. Mortal Kombat 11: Cambiamenti in vista per le personalizzazioni dei lottatori In passato il sistema di personalizzazione nonostante il successo ottenuto, era afflitto da un problema non di poco conto, ossia il fatto che alcune migliorie o ...

Inside Xbox torna la prossima settimana : focus su Mortal Kombat 11 e Crackdown 3 : Come segnala Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Inside Xbox, lo show mensile dedicato a tutto ciò che riguarda il mondo Xbox, tornerà la prossima settimana per il primo episodio del 2019.Inside Xbox andrà in onda martedì 5 febbraio e, come al solito, sarà trasmesso in streaming su YouTube, Twitch e Mixer tra le altre piattaforme. Questo è il primo episodio del programma dall'edizione che si è svolta lo scorso novembre a Città del Messico ...

L'uscita della versione Switch di Mortal Kombat 11 slitta a maggio : Sembra proprio che i rumor di qualche tempo fa si siano dimostrati veritieri. La versione Switch di Mortal Kombat 11 è stata posticipata al 10 maggio in Europa. Come riporta Gamingbolt, questo ritardo è specifico per la versione Switch di Mortal Kombat 11 (le altre versioni non sono interessate) e riguarda solamente l'Europa (il che significa che è possibile acquistare la versione Switch del gioco contemporaneamente alle altre versioni in altri ...

Una petizione vuole Scooby-Doo nel prossimo Mortal Kombat : Da diverso tempo ormai i fan della saga di combattimento ultraviolenta Mortal Kombat sono in fermento per l’uscita dell’undicesimo episodio: le Fatality mostrate finora sono le più sanguinose (e a volte involontariamente ridicole) mai viste e i personaggi promessi sono tanti. Proprio sul fronte del cast di lottatori però l’ultima sorpresa è toccata agli sviluppatori del gioco: in questi giorni sta infatti acquisendo popolarità ...