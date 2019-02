Milano | la protesta dei fattorini di Amazon

Milano : rider protestano sotto sede Casaleggio Associati : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Protesta di un gruppo di rider a Milano sotto la sede della Casaleggio Associati. Una decina di persone si sono riunite per un breve sit-in per protestare contro il tavolo per i rider, hanno acceso un fumogeno e hanno appeso sul cancello del palazzo, in zona San Babila,

Milano - la Banda degli ottoni protesta davanti al tribunale con flauti e trombe : protesta in musica stamattina davanti al tribunale di Milano con trombe, grancasse e flauti traversi. È il presidio della Banda degli ottoni a scoppio in occasione dell'udienza preliminare del ...

I driver di Amazon fermano le consegne e protestano a Milano : I driver di Amazon fermano le consegne e manifestano con un presidio a Milano sotto gli uffici della sede del colosso digitale. Il sit-in è stato organizzato dai sindacati lombardi dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil in piazza XXV Aprile. "Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon - affermano i promotori in una nota - per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver che tutti i giorni consegnano i pacchi nelle case dei ...

Sciopero ATM Milano - oggi 21 gennaio/ Stop mezzi pubblici 4 ore : protesta è contro le proposte dell'Ue : Sciopero Atm a Milano oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro: protesta è contro le proposte dell'Ue.

Smog Milano : ambulanti in protesta contro l’Area B : “In Regione Lombardia esiste una deroga” per gli ambulanti, “Milano deve tenere conto della tutela dell’ambiente – ha detto il consigliere del Carroccio Massimiliano Bastoni – ma ci sono molte aziende, non solo ambulanti anche traslocatori ad esempio, che hanno necessita’ e che devono essere derogati. Chiediamo venga fatta un’azione armonica tra Regione e Comune e che Milano non agisca in ...

Parla il sindaco e gli agenti si allontanano - nuova protesta della polizia locale a Milano : nuova protesta degli agenti della polizia locale di Milano contro l' introduzione del cartellino decisa dal Comune. Un gruppo di 'ghisa' ha simbolicamente fatto alcuni passi indietro durante l'...