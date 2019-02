Maltempo Basilicata | situazione in miglioramento | scuole chiuse per ghiaccio

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

Maltempo - geologi Basilicata : “Modello sottosuolo per evitare frane” : La frana che ha interessato il centro storico di Pomarico (Matera) in questi giorni rappresenta “solo l’ultimo degli eventi disastrosi che ha colpito il nostro territorio e che ha messo per l’ennesima volta in ginocchio una comunita’ intera, dissestando e danneggiando numerose abitazioni civili e infrastrutture; la principale strada di collegamento con i borghi vicini e la rete infrastrutturale; le reti idriche, fognanti ...

Maltempo Basilicata : vertice dei Sindaci sulle emergenze : L’Anci Basilicata ha convocato una riunione lunedì 4 febbraio, alle ore 15, presso il Palazzo del Consiglio regionale a Potenza per fare il punto della situazione post-Maltempo e per decidere le opportune iniziative da intraprendere, anche a livello nazionale. Della riunione è stato informato l’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità della Regione Basilicata. L’ultima ondata di Maltempo ha provocato una grande mole ...

Maltempo Basilicata : cede un tratto nella strada provinciale Oraziana : A seguito delle avversità atmosferiche dei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del piano viabile sulla strada provinciale “Oraziana”, in corrispondenza dello svincolo di Ginestra (Potenza). Il danno ha interessato mezza carreggiata per la lunghezza di alcune decine di metri. Sul posto – si legge in una nota della Provincia di Potenza – sono intervenuti tempestivamente tecnici e personale addetto alla manutenzione ...

Maltempo Basilicata : revocate restrizioni al traffico a Potenza : “Considerati gli interventi di ripristino effettuati dall’Anas e il netto miglioramento delle condizioni atmosferiche” il prefetto di Potenza ha disposto la revoca dell’interdizione al traffico su alcune strade statali della provincia dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate. La Prefettura raccomanda “massima prudenza nei comportamenti di guida” in quanto “persiste la ...

Maltempo Basilicata : guardiano di una diga bloccato a causa delle neve - isolato da ieri sera : Grazie all’intervento dei Carabinieri un 39enne è stato messo in salvo oggi. L’uomo era rimasto isolato da ieri sera, a causa di un’abbondante nevicata, nei pressi della diga “Saetta” di Pescopagano (Potenza) dove svolge l’incarico di custode. I militari dell’Arma hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a raggiungere il custode che era rimasto all’interno di una struttura, sprovvista di ...

Maltempo Basilicata : “Istituire subito un tavolo di lavoro” : “Purtroppo, dalle tante segnalazioni provenienti dal territorio interessato, si è dovuto prendere atto che i fenomeni di dissesto idrogeologico e della cattiva o assente manutenzione del territorio, che sempre più spesso si ripetono quale conseguenza, altrettanto conclamata, dei cambiamenti climatici, continuano ad essere un elemento di forte criticità del territorio Lucano; in definitiva si e’ dovuto prendere atto che oltre a poche ...

Maltempo Basilicata : al lavoro per il ripristino delle linee elettriche : E’ in netto miglioramento la situazione del Maltempo in Basilicata, ed in particolare nel Potentino, interessato ieri da abbondanti nevicate. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le strade dai rami caduti a per via della neve. Tecnici di e-distribuzione sono al lavoro ininterrottamente per ripristinare l’energia elettrica nei centri interessati da disservizi. Rimangono tuttora disalimentati circa 6.500 clienti concentrati ...

Maltempo Basilicata : chiusa per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza : A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Basilicata : nel Potentino revocato il divieto per i mezzi pesanti : In conseguenza del miglioramento delle condizioni atmosferiche, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto la revoca del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni e sulla quasi totalità delle strade statali e provinciali. Il divieto, invece, resta in vigore sulla strada statale 7 dal km. 395+500 al km. 404+250; sulla strada statale 92 dal km. 0 al km. 100 e sulla ...

Maltempo Basilicata : situazione in miglioramento a Potenza - oggi scuole chiuse : La situazione meteo a Potenza e provincia è in miglioramento: in via precauzionale, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido anche per la giornata di oggi. I Vigili del Fuoco sono impegnati in queste ore in particolare per liberare le strade dai rami caduti a causa dell’abbondante nevicata di ieri. Si segnalano in diversi ...

