Lars von Trier | «La casa di Jack» ispirata dalla Divina Commedia

Lars von Trier - nella Casa di Jack il viaggio infernale di Matt Dillon nei panni di un artista psicopatico e serial killer : Festeggiare il compleanno parlando dell’efferato serial killer Jack e, naturalmente, del suo “creatore” Lars von Trier. E’ quanto sta accadendo a Matt Dillon, 55 anni oggi, giunto a Roma per accompagnare l’uscita italiana di La Casa di Jack (The House that Jack Built) prevista in 120 sale dal 28 febbraio dopo la controversa presentazione fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes. “Dubbi ne ho avuti tanti prima di accettare il ruolo, e anche ...

Matt Dillon su La casa di Jack : 'Avevo paura di fare questo personaggio - ero spaventato da quell'orrore. Mi sono fidato di Lars von Trier' : 'Ci sono persone che hanno amato il film ed altri che sono spaventati all'idea di vederlo. Si è detto che al Festival di Cannes alcuni spettatori abbiano lasciato la sala durate la proiezione. Io non ...

Matt Dillon : "Per Lars von Trier interpreto un serial killer spietato. Ero in dubbio se accettare : mi spaventava tanto orrore" : Arriva all'appuntamento puntualissimo, con un maglioncino e un paio di pantaloni neri come il colore dei suoi occhi, uno sguardo intenso il suo, che nel nuovo film di cui è protagonista – l'atteso "La casa di Jack" di Lars von Trier – lo trasforma in un personaggio malvagio e spaventoso. Nella nuova pellicola del controverso regista danese, in uscita in Italia il 28 febbraio prossimo per Videa dopo i dieci minuti di standing ...

La Casa di Jack : pubblicato il trailer del nuovo film Lars von Trier : La Casa di Jack, ultimo film del regista Lars Von Trier, si sta preparando per arrivare nei nostri cinema il prossimo 29 febbraio 2019, e per farlo quale modo migliore di un trailer inedito? Diffuso da Videa, il trailer di La Casa di Jack ci mostra il protagonista Jack, interpretato da Matt Dillon in una chiave ancora a noi sconosciuta. Sullo schermo si susseguono immagini di tigri ed agnelli, intervallati da scene della vita di Jack e dei ...