iltempo

(Di martedì 26 febbraio 2019) Joe il gestaccio che farà molto discutere. All'Isola dei Famosi, la cantante, che si è autodefinita "educatrice", si rende protagonista di un bruttissimo episodio. I naufraghi hanno svolto ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: #isola da fame Jo Squillo come una furia Perché se la prende con Alvin - tempoweb : #isola da fame Jo Squillo come una furia Perché se la prende con Alvin - CarlaL71571909 : Ma come si permette la sempre corretta e precisina Jo Squillo di tirare il cocco in faccia ad Alvin? #isola -