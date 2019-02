Cuccarini | “Quando la tv era tutta italiana”

dilei

(Di martedì 26 febbraio 2019) Si era appena placato l’eco della polemica “-sovranista” che Lorella ha infilato un’altra gaffe che potrebbe scatenare l’ennesimo vespaio.Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, parlando e ricordando i suoi esordi in tv, Lorella ha detto:Ai miei tempi era un’altra televisione,italianaFrase che ha creato imbarazzo in studio, con la Balivo che ha prontamente replicato: “Ma come, c’era Heather..”.A quel punto Lorella, resasi conto della potenziale gaffe, è corsa ai ripari:No, ma io intendevo una produzioneitaliana, dentro e fuori, con maestranze e dirigenze. Oggi compriamo i format dall’estero, quindi la globalizzazione ha portato la tv ad essere un po’ uguale dappertutto. Dobbiamo guardare indietro, bisogna ricordarci di quello che eravamoLorella “sovranista” forever, ...