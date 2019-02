Cosa sapere sui kit antifurto per la casa

Lavoro - Cosa serve sapere per superare la trasformazione digitale : Alain Dehaze, Ceo Adecco Group, con Silvia Candiani, country manager Microsoft Italia (Foto: A.Dini) Il dubbio davanti al quale si trovano le aziende è: licenziare o trasformare? Perché il futuro dell’impresa, secondo gli esperti, sarà sempre più determinato dalla tecnologia. E non sappiamo neanche quali saranno i lavori di domani, figuriamoci le competenze di oggi. Il 70% dei lavori necessari tra venti anni non sono ancora neanche insegnati ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - Cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...

Seggi aperti in Sardegna per un voto dal valore nazionale. Cosa sapere : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna, dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri regionali fra quasi 1.400 in corsa, suddivisi in 24 liste. Sul voto, considerato dai principali partiti anche un test nazionale in vista delle elezioni europee di maggio, pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino, che per tutto febbraio ...

L'abuso degli antibiotici nei bambini : Cosa sapere per un atteggiamento corretto : ... > CDC <, definisce 'uno dei problemi di salute pubblica più pressanti al mondo.' I batteri che una volta erano altamente reattivi agli antibiotici sono diventati sempre più resistenti. Assuemere gli ...

Urne aperte in Sardegna per un voto dal valore nazionale. Cosa sapere : Si sono aperte alle 6.30 le Urne negli otto collegi della Sardegna, dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri regionali fra quasi 1.400 in corsa, suddivisi in 24 liste. Sul voto, considerato dai principali partiti anche un test nazionale in vista delle elezioni europee di maggio, pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino, che per tutto febbraio ...

VPN : Cosa sono e tutto ciò che bisogna sapere : Sempre più spesso si parla online di sevizi VPN e sempre più di frequente utenti desiderosi di proteggere la propria privacy online scelgono questi strumenti. E’ una moda passeggera o le VPN sono qui per restare? leggi di più...

Oscar 2019 - Cosa c’è da sapere sui candidati a miglior film : (foto: Getty Images) I cinefili di tutto il mondo hanno già preparato i pop corn per la notte del 24 febbraio, quando scopriremo i vincitori della novantunesima cerimonia dei premi Oscar 2019, i premi più ambiti (e spesso vinti a sorpresa), quelli consegnate dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cioè dalle personalità – per lo più statunitensi – che si sono distinte per la loro carriera nel cinema. Ancora una volta a fare da ...

Cosa bisogna sapere per registrare il proprio marchio : La registrazione del proprio marchio è uno degli strumenti più importanti a disposizione degli imprenditori per tutelare la propria attività. Un brand, infatti, è a tutti gli effetti un asset da proteggere (ed è forse il più importante): da questo dipende la visibilità e la credibilità di un’azienda, così pure la sua diffusione sul mercato. Registrando un marchio si impedisce ai concorrenti di sfruttarlo a proprio vantaggio, e di ...

Capirsi con uno sguardo : come si fa a sapere Cosa pensa una persona? Ce lo spiega la scienza : Ci sono domande che ognuno di noi si è posto, una di queste, forse la più ricorrente è: siamo stati capiti, il nostro messaggio ha sortito effetto? Nel metodo scientifico l’osservazione è la base, e nella comunicazione il primo indicatore è la risposta, nello specifico la reazione allo stimolo ci dà un quadro valutabile. Negli occhi si è concentrato il soggetto di studio della ricerca del CIMeC di Rovereto (Centro Mente Cervello dell’Università ...

Pignorabilità conto corrente : Cosa viene a sapere il creditore : Pignorabilità conto corrente: cosa viene a sapere il creditore cosa sa il creditore sul conto corrente Un creditore può richiedere e ottenere delle informazioni riguardo i conti correnti di un proprio debitore. Infatti, può rivolgersi a un tribunale per vedersi approvata tale richiesta. Quindi, una volta in possesso di un titolo esecutivo, una sentenza o un decreto ingiuntivo, per esempio, può consultare gli archivi dell’anagrafe ...

L’intestino è alla base del nostro umore : Cosa c’è da sapere : C’è un ‘sesto senso’, insieme ai più famosi cinque, che non tutti conosciamo bene e usiamo al meglio: “E’ l’intestino da cui può partire la nostra felicità”. E’ il segreto svelato dal tour organizzato da Aboca ‘La buona salute. Intestino, alimentazione e consapevole e biochimica della gioia’, con Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell’alimentazione ...

Conto corrente : Cosa c’è da sapere prima di aprirlo : Avere un Conto corrente è una soluzione indispensabile per poter gestire il proprio denaro in autonomia e con modalità rapide. aprirlo è abbastanza semplice, le modalità precise dipendono dall’istituto bancario al quale ci rivolgiamo e dal tipo di Conto che si desidera. In base a questi elementi sarà semplice aprirlo e utilizzarlo in pochi minuti, spesso è attivo anche da subito. Non ci sono regole che ci indichino come aprire un Conto corrente, ...

Pignorabilità conto corrente : Cosa viene a sapere il creditore : Pignorabilità conto corrente: cosa viene a sapere il creditore Un creditore può richiedere e ottenere delle informazioni riguardo i conti correnti di un proprio debitore. Infatti, può rivolgersi a un tribunale per vedersi approvata tale richiesta; quindi, una volta in possesso di un titolo esecutivo, una sentenza o un decreto ingiuntivo, per esempio, consultare gli archivi dell’anagrafe tributaria. conto corrente: si può conoscere ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - Cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...