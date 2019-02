Barcellona | Semedo | ' Più forte Messi o Ronaldo? E' complicato'

calciomercato

: RT @GiacomoManini: Ecco ora però diciamo pure che #Dembelè, #Alena, #Busquets (e in parte anche #SergiRoberto e #Semedo nonostante la prova… - benisnotok : RT @GiacomoManini: Ecco ora però diciamo pure che #Dembelè, #Alena, #Busquets (e in parte anche #SergiRoberto e #Semedo nonostante la prova… - GiacomoManini : Ecco ora però diciamo pure che #Dembelè, #Alena, #Busquets (e in parte anche #SergiRoberto e #Semedo nonostante la… - blogstreetnews : [Fonte: stadiosport_it/category/calcio/] Liga, probabili formazioni Siviglia-Barcellona: ballottaggi Escudero-Prome… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Spero che possiate capirmi… Non ho aggettivi per descrivere, non è di questo mondo. In ogni partita riesce a stupirci e ad essere decisivo'.