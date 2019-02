Ariadna Romero tradita da Francesco Acerbi?

Ariadna Romero - Pierpaolo Petrelli rivela : “Acerbi? Si sentiva con un’altra” : Pomeriggio 5: l’ex compagno di Ariadna Romero svela la verità sul rapporto con Acerbi Grandi rivelazioni a Pomeriggio 5 nella puntata di martedì 26 febbraio. Ospite in studio di Barbara D’Urso, l’ex compagno di Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha detto la sua circa il rapporto che Ariadna ha avuto […] L'articolo Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli rivela: “Acerbi? Si ...

Isola dei Famosi - scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Ariadna Romero : Cresce la tensione all' Isola dei Famosi , dove poche ore fa Soleil Sorge e Ariadna Romero sono giunte a un pesante scontro verbale. La modella e l'influencer sono tra le ultime naufraghe a essere ...

Soleil bullizzata a L’Isola dei Famosi 2019 : il video della lite con Ariadna Romero e Marina La Rosa : Se l'intento e la missione di Soleil Sorge era quella di portare zizzania all'Isola dei Famosi 2019 possiamo dire che i suoi piani sono riusciti. Se nelle prime due settimane ha fatto parlare per via della sua liason a luci rosse con Jeremias Rodriguez, adesso lo fa per via delle sue continue liti con le altre donne di questa edizione. La corteggiatrice è furba e sa bene tirare fuori il peggio dalle sue compagne di viaggio tanto da finire ...

Isola dei famosi 2019 - Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero sempre più vicini sulla isla bonita : Dopo Jeremias e Soleil potrebbe nascere un’altra coppia a L’Isola dei famosi. Trattasi di Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero. Non è un mistero che l’ex calciatore (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lui) subisca il fascino della modella cubana (QUI tutte le curiosità sul suo conto), e gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’Honduras mostrano i naufraghi alquanto vicini e complici. Ghezzal è il leader della ...

Isola dei Famosi 2019 - è amore tra Ghezzal e Ariadna Romero? : Non solo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che si sarebbero tra l'altro conosciuti tempo fa: l'Isola dei Famosi sta vedendo nascere una nuova coppia formata dalla modella cubana Ariadna Romero e dal calciatore franco-marocchino Abdelkader Ghezzal.L'ex centravanti del Siena - che va detto, è maggiormente noto per le sue conquiste fuori dal campo che per i suoi gol - è diventato leader della settimana in quel di Cayo Cochinos e ha deciso ...

Ex Ariadna Romero : il flirt con Francesco Acerbi [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Isola dei Famosi – Riccardo Fogli a rischio espulsione - parole pesantissime contro Ariadna Romero : Riccardo Fogli potrebbe dover abbandonare L’Isola dei Famosi, il musicista dei Pooh rischia l’eliminazione dal reality dopo le pesanti parole pronunciate verso Ariadna Romero Ariadna Romeo colpevole di aver nominato Riccardo Fogli finisce nel mirino del musicista dei Pooh a L’Isola dei Famosi 14. Il bassista italiano, dopo aver scoperto di essere stato nominato dalla modella cubana, si è sfogato con il compagno ...

Isola dei famosi - Ariadna Romero insultata brutalmente. Il vip che urla "zocc***na" - tira aria di tradimento : Fame e stress giocano brutti scherzi all'Isola dei famosi. Volano insulti per la povera ariadna Romero, colpevole di "tradimento". L'attrice cubana arrivata da poco in Honduras ha confessato ad Alessia Marcuzzi di aver nominato Riccardo Fogli e l'ex componente dei Pooh l'ha presa malissimo: "La nomi

Isola dei famosi - Ariadna Romero insultata brutalmente. Il vip che urla 'zocc***na' - tira aria di tradimento : Fame e stress giocano brutti scherzi all' Isola dei famosi . Volano insulti per la povera ariadna Romero , colpevole di 'tradimento'. L'attrice cubana arrivata da poco in Honduras ha confessato ad ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Isola dei Famosi 2019 : Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi - le parole del difensore spiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Acerbi fidanzato con Ariadna Romero?/ Lei "incassa" : "Ci stavamo conoscendo - ma…" : Ariadna Romero e Francesco Acerbi stanno insieme? Lo scoop all'Isola dei Famosi ma il calciatore chiude subito: 'Non sono impegnato'

Isola dei famosi - il fascino discreto di Ariadna Romero : Se la settimana scorsa era stata l'entrata in gioco di Soleil Sorge a rompere gli equilibri del gruppo, stavolta tocca ad Ariadna Romero cambiare - a modo suo, in maniera totalmente diversa rispetto ...