VIDEO Oscar 2019 | Rami Malek miglior attore | che interpretazione di Freddie Mercury La

I Queen aprono la notte degli Oscar e incendiano il Dolby Theatre (VIDEO) : Il rock è l'eterna rottura degli schemi e l'eterno piacere dei timpani, e quando i Queen aprono la notte degli Oscar abbiamo una prova di quanto sia infinita la lezione che le chitarre elettriche e il rumore danno ogni giorno al mondo intero. Bohemian Rhapsody ha restituito la potenza emozionale di una band che ancora scrive la storia della musica internazionale, e l'interpretazione di Rami Malek ha portato la pellicola di Bryan Singer a 5 ...

VIDEO Oscar 2019 - Olivia Colman miglior attrice : la premiazione sul palco e il trailer di La Favorita : Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn ...

VIDEO Oscar 2019 - miglior film a Green Book : la premiazione sul palco e il trailer della pellicola : Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una ...

Diretta Pro Vercelli Pisa/ Risultato finale 1-2 - streaming VIDEO e tv : Moscardelli! : Diretta Pro Vercelli Pisa streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 28giornata del girone A.

IL CASO SPOTLIGHT/ VIDEO - su Rai 3 il film premio Oscar - oggi - 21 febbraio 2019 - : Il CASO SPOTLIGHT si potrà seguire su Rai 3, alle ore 21.20, il giorno 21 febbraio 2019. Il lungometraggio appartiene al genere dei film thriller

Scopriamo le nomination degli Italian VIDEO Game Awards 2019 : gli Oscar del VIDEOgioco prendono forma : Proseguono i preparativi per gli Italian Video Game Awards 2019 in vista della cerimonia di premiazione che si terrà giovedì 11 aprile 2019 nella suggestiva cornice dell'Acquario Romano a Roma.Scopriamo le nomination e molti altri dettagli nel comunicato ufficiale:Ecco i candidati al premio di Gioco dell'Anno (tutte le altre candidature sul sito ufficiale dell'evento):Leggi altro...

L’intensa cover di Shallow di Lady Gaga realizzata da Kelly Clarkson (VIDEO) : “Spero vinca agli Oscar” : Tra le tante cover di Shallow di Lady Gaga, colonna sonora del film candidato all'Oscar A Star Is Born capace di diventare una hit di successo da primato in classifica, quella di Kelly Clarkson è decisamente tra le più intense e sorprendenti. La cantante ha recentemente realizzato una performance dal vivo sulle note del brano di Lady Gaga e Bradley Cooper per rendere omaggio ad un brano che ha amato sin dal primo ascolto. Introducendo la ...