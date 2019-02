UAE Tour 2019 | prima volata a velocità folli | Fernando Gaviria la spunta su Elia Viviani

UAE Tour – Nibali soddisfatto dopo la prima tappa : “non era una prova semplice” : Le sensazioni di Nibali dopo la prima tappa dell’UAE Tour: le parole dello Squalo dello Stretto, terzo in classifica generale E’ Roglic il primo leader dell’UAE Tour: lo sloveno del Team Jumbo Visma gode della leadership della corsa degli Emirati Arabi grazie alla vittoria della sua squadra nella cronosquadre della prima tappa. Ottima prestazione anche per la Bahrain Merida, con Nibali che si trova al terzo posto della ...

UAE Tour - il percorso della 2ª tappa : tracciato per velocisti : UAE Tour, il percorso della 2ª tappa: tutti a caccia di Roglic al momento in vetta alla classifica generale dopo il primo atto UAE Tour, il percorso della seconda tappa. Tutti a caccia di Roglic, in testa alla classifica dopo la crono d’apertura. Nella tappa odierna, da Yas Mall ad Abu Dhabi, avranno spazio i velocisti che potranno scatenarsi a caccia della vittoria di tappa. Un tracciato del tutto pianeggiante, dal quale non si ...

UAE Tour – Roglic ci crede dopo la vittoria nella cronosquadre : “siamo qui per vincere la generale” : Le sensazioni di Roglic, leader dell’UAE Tour, dopo la vittoria del suo Team Jumbo-Visma nella cronosquadre della prima tappa E’ Roglic il leader della nuova corsa di ciclismo, l’UAE Tour, dopo la prima tappa andata in scena oggi negli Emirati Arabi. Il Team Jumbo-Visma si è aggiudicato la cronosquadre di oggi sul tracciato pianeggiante di Hudayriat Island concludendo la gara con il tempo di 16’49”. Fabio ...

UAE Tour - Roglic al comando dopo la cronosquadre - grande prova di Nibali : Una velocissima cronosquadre di 16 km ha aperto oggi l’UAE Tour, la nuova corsa a tappe che è nata dall’unione delle due gare che si disputavano negli Emirati fino alla scorsa stagione, Dubai e Abu Dhabi Tour. Su un tracciato piatto e quasi interamente rettilineo la Jumbo Visma di Primoz Roglic ha fatto segnare il miglior tempo con 7’’ di vantaggio sulla Sunweb di Tom Dumoulin. I movimenti del mercato invernale hanno spostato in maniera ...

Ciclismo - UAE Tour – Il Team Jumbo-Visma domina la cronosquadre : Roglic primo leader della corsa : La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma: primoz Roglic leader della corsa. Buona prova di Dumoulin e Nibali fra i big delle altre squadre La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma! La formazione neerlandese si aggiudica la cronometro sul tracciato pianeggiante di Hudayriat Island concludendo la gara con il tempo di 16’49”: 7 secondi in meno del Team Sunweb, 9 della Bahrain-Merida. primoz Roglic è ...

UAE Tour 2019 : Team Jumbo-Visma in trionfo nella cronosquadre - maglia a Roglic. Terza la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali : Si è aperto con una cronometro a squadre di 16 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Al Hudayriat Island l’UAE Tour 2019, l’unione tra l’Abu Dhabi Tour e il Dubai Tour, corsa a tappe facente parte del circuito World Tour. A trionfare nella prova contro il tempo, percorsa a velocità folli sulle strade ovviamente pianeggianti in terra asiatica, sono gli olandesi del Team Jumbo-Visma. 16’49” il tempo per la ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : il percorso della prima tappa : Ciclismo, UAE Tour 2019 all’esordio con una prima tappa che sarà una cronometro molto tecnica Ciclismo, UAE Tour 2019 al via quest’oggi. Si parte con una cronometro nel Tour che esordirà quest’anno con la sua prima edizione, ricca di campioni ai nastri di partenza del calibro di Nibali, Gaviria, Valverde, Dumoulin e Cavendish. Si correrà a Hudraiyat Island, una tappa pianeggiante ma molto tecnica. Di seguito il percorso ...

Ciclismo – UAE Tour - le parole di Elia Viviani e degli altri protagonisti della corsa in conferenza stampa : Le parole dei protagonisti dell’UAE Tour 2019 nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della corsa a tappe L’UAE Tour ‘scalda i motori’ con la sua conferenza stampa prima del via della competizione. Davanti ai giornalisti si sono presentati i protagonisti della corsa a tappe al via domenica 24 febbraio, che coinvolge nomi di tutto rispetto del panorama ciclistico. Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

UAE Tour 2019 - tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali all’esordio stagionale - Elia Viviani per continuare a raccogliere successi : Prenderà il via domenica 24 febbraio con una cronometro a squadre la prima edizione del UAE Tour, corsa a tappe del calendario World Tour che si corre negli Emirati Arabi Uniti. Il livello della competizione si annuncia decisamente elevato dal momento che saranno presenti tutte le formazioni più attrezzate e diverse stelle del panorama ciclistico internazionale come lo spagnolo campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e il fuoriclasse ...

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

UAE Tour 2019 : i favoriti. Alejandro Valverde pronto a ripetersi - Primoz Roglic e Tom Dumoulin vogliono lasciare subito il segno : Si attende grande spettacolo nella prima edizione dell’UAE Tour, corsa nata dalla fusione di Dubai Tour e Abu Dhabi Tour, che scatterà domenica con una cronometro a squadre. Sette tappe in programma, tre adatte velocisti, due con arrivi in salita a Jebel Hafeet e Jebel Jais e una con un finale impegnativo sullo strappo di Hatta Dam. La prima corsa a tappe WorldTour della stagione presenterà una parata di stelle, con moltissimi big del panorama ...

UAE Tour 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali - Froome - Moscon e Viviani : Sicuramente uno degli appuntamenti più attesi di questo inizio di stagione: la seconda corsa World Tour di questo 2019. Si infiamma il calendario del ciclismo internazionale con l’UAE Tour, corsa a tappe negli Emirati Arabi, nata dalla fusione di Abu Dhabi Tour e Dubai Tour. Gli organizzatori sono infatti riusciti a creare una startlist davvero di grandissima qualità: al via tra gli altri Chris Froome e Vincenzo Nibali, passando per il ...

UAE Tour 2019 : Gianni Moscon al debutto stagionale. Ruolo da capitano per testarsi in vista della Tirreno-Adriatico : Tra le tante stelle presenti alla prima edizione dell’UAE Tour ci sarà anche Gianni Moscon, che farà il suo esordio stagionale in questa corsa. Il 24enne trentino sarà co-capitano del Team Sky insieme al polacco Michal Kwiatkowski, un’occasione importante per essere subito protagonista e mettersi alla prova in vista delle prime grandi corse del calendario italiano, in cui sarà chiamato a centrare il successo. L’UAE Tour si aprirà con una ...