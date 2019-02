Trame spagnole Una Vita | l’uscita di scena di Leonor | Samuel si fidanza con Genoveva

Trame spagnole Il Segreto : Saul minacciato - Maria e Roberto ingannano Francisca e Fernando : Proseguono gli intrighi dello sceneggiato iberico “Il Segreto”, sempre in onda su Canale 5 alle 16.30 dalla domenica al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che avranno modo di vedere i telespettatori spagnoli questa settimana, preannunciano dei nuovi colpi di scena. Saul Ortega rischierà di macchiarsi le mani di sangue, dopo quanto accaduto durante il salvataggio dell’amata Julieta Uriarte, che ha avuto un terribile esito. Il fratello di ...

Il Segreto - Trame spagnole : Elsa licenziata dalla scuola da Adela e Carmelo : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola edita da Aurora Guerra, che da molti anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Elsa perderà il lavoro alla scuola di Adela dopo essere stata cacciata dalla locanda da Matias e Marcela. Il Segreto: Elsa accusata di furto Elsa Laguna sarà al centro della trama delle nuove ...

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac ha un incidente - Maria decide di fuggire con Roberto : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che a casa Santacruz si respirerà aria di tensione dopo che Saul minaccerà di morte Pedro Molero. Antolina, invece, aiuterà Alvaro a convolare a giuste nozze con Elsa, affinché lasci Puente Viejo per sempre. Alla Casona, Fernando rinfaccerà a Donna Francisca del suo cambio di comportamento nei confronti di Roberto. Isaac, intanto, subirà un grave infortunio ...

Il Segreto - Trame spagnole : Elsa si innamora del dottor Alvaro - Isaac geloso : Elsa Laguna è attualmente la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia. Le anticipazioni svelano che la donna riuscirà a dimenticare Isaac grazie ad Alvaro, una new entry che ruberà il suo cuore. Il Segreto: Elsa conosce Alvaro Dagli spoiler de Il Segreto si evince che a Puente Viejo arriverà il dottor Alvaro Fernandez. Il medico, infatti, si avvicinerà ad Elsa suscitando la gelosia di Isaac. Tutto ...

Una Vita - Trame spagnole : Arturo si innamora di Silvia dopo la partenza di Elvira : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Arturo Valverde. L'uomo, infatti, farà la conoscenza di Silvia, un nuovo personaggio che gli ruberà il cuore. Una Vita: Arturo conosce Silvia Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle puntate ...

Il Segreto - Trame spagnole : Elsa accusa Consuelo di aver rubato alla locanda : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2013 in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Elsa Laguna interpretata da Aleajandra Meco. La donna, infatti, accuserà Consuelo di aver rubato i risparmi della locanda. Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela Elsa Laguna sarà al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon caccia di casa Celia - Samuel viene minacciato : Consueto spazio dedicato alla soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Ramon Palacios, pur avendo dimostrato di aver superato il lutto della sua amata Trini Crespo, perderà le staffe. Il padre di Maria Luisa allontanerà Celia da casa in malo modo non riuscendo a sopportare la sua ossessione nei confronti della sua bambina (Milagros). Samuel Alday, dopo non ...

Trame spagnole Il Segreto : l'ex domestica di Francisca abbandona Puente Viejo da sola : Le Trame della serie televisiva “Il Segreto” continuano ad appassionare. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sugli schermi televisivi iberici da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019, annunciano che ci sarà una scena molto commovente che vedrà protagonisti Fe e il capomastro di Francisca Montenegro. Purtroppo l’ex domestica di quest’ultima dopo aver inscenato il suo decesso con la complicità di Mauricio e Raimundo Ulloa, per sfuggire ...

Trame spagnole Una Vita : salto temporale di 10 anni - arrivano nuovi attori come Maria Gracia : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le Trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali ...

Il Segreto Trame spagnole : Maria progetta di partire con Roberto - Fe disperata : Nuovo appuntamento dedicato sulla telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda dopo aver appreso che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di corrompere Roberto Sanchez, prenderà una decisione inaspettata. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di lasciare Puente Viejo con il ...

Una Vita - Trame spagnole : Felipe sventa il suicidio di Ramon - Celia diventa pazza : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Ramon e Celia, interpretati dagli attori Juanma Navas e Ines Aldea. Se il nobile deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo la perdita di Trini, la moglie di Felipe comincerà a mostrare segni di evidente pazzia in seguito ...

Trame spagnole Una Vita - puntate 942-946 : Lucia e Telmo rivelano a tutti di amarsi : Nuovo spazio dedicato all'amatissima soap Una Vita, trasmessa tutti i giorni da Canale 5. Protagonisti delle Trame delle puntate 942-947, andate in onda la scorsa settimana nella penisola iberica e che in Italia potremo invece vedere tra circa un anno, sono Telmo e Lucia ma anche Ramon e Celia. I due innamorati, dopo aver vissuto tanti travagli, si sentono finalmente liberi di dichiarare pubblicamente i loro sentimenti. Ramon, addolorato per il ...

Trame spagnole Una Vita : Servante nasconde una lettera d’amore - Felipe finisce in ospedale : Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante telenovela di origini iberiche Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima il portinaio Servante Gallo nasconderà un segreto a tutti i domestici dato che in una scatola conserverà una missiva contenente una dichiarazione d’amore. Dopo essere stato ferito gravemente dall’amico Ramon Palacios, l’avvocato Felipe ...

Il Segreto - Trame spagnole : Mauricio si rifiuta di fuggire in America insieme a Fè : Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda dal 2013 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, trasmesse a febbraio in Spagna, si soffermano su Fè Perez interpretato da Marta Tomasa Worner. La donna, infatti, inscenerà la sua morte dopo l'arrivo di Faustino a Puente Viejo. Il Segreto: Fè finge la sua morte Fè Perez è la protagonista delle attuali puntate de Il Segreto, in ...