Leo David | Il ragazzo che batteva re Stenmark

Carlo Ancelotti di nuovo nonno : ecco Lucas e Leo n - i gemellini del figlio Davide : Carlo Ancelotti diventata di nuovo nonno . Una grande emozione per l?allenatore del Napoli e della sua famiglia dove sono arrivati i due gemellini Lucas e Leon . Belen Rodriguez al posto...

DAVID CROSBY/ "Here If You Listen" : la magia del Leone della West Coast : Il vecchio leone DAVID CROSBY pubblica uno dei dischi più belli della sua carriera grazie all'aiuto di giovani musicisti ecco la recensione