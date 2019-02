ilfattoquotidiano

: Lenovo rinnova la gamma ThinkPad, più potenza e schermi con cornici più sottili per chi lavora… - Cascavel47 : Lenovo rinnova la gamma ThinkPad, più potenza e schermi con cornici più sottili per chi lavora… - TutteLeNotizie : Lenovo rinnova la gamma ThinkPad, più potenza e schermi con cornici più sottili per chi… - arocco1992 : Lenovo al MWC con nuovi portatili e AiO con Coffee Lake e Ryzen 2 Lenovo rinnova la sua gamma di computer al MWC… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il Mobile World Congress di Barcellona non è solo teatro di smartphone. Spiccano, per esempio, i nuovi notebook aziendali firmati da, che arriveranno in commercio a partire dal prossimo mese. Le novità riguardano iT490s, T490, T590, X390 e X390 Yoga e i modelli dai prezzi più accessibili IdeaPad C340, S540 e S340.Per quanto riguarda i, denominatore comune dei nuovi modelli sono i processori Intel di ottava generazione, le webcam ThinkShutter (che si possono oscurare meccanicamente), il supporto alle reti Wi-Fi 6 e la presenza diHDR a basso consumo. Tutti arriveranno in Europa tra marzo e maggio. Fra i più innovativi spicca ilX390 Yoga, un notebook che si trasforma in tablet, contalmenteattorno allo schermo da permettere di realizzare un prodotto con l’ingombro di un 12 pollici ma uno schermo effettivo da 13 pollici. ...