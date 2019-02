Il profumo dei libri è reale | esiste una spiegazione scientifica

dilei

: @carmens97644477 @CristinaAghilar @parisellapatri3 @BeriandaB Brava ?? Anche se le ha chiesto di sposarlo, tralascia… - Silvia95063744 : @carmens97644477 @CristinaAghilar @parisellapatri3 @BeriandaB Brava ?? Anche se le ha chiesto di sposarlo, tralascia… - LauraUrtone : «Spesso mi sentivo avvolto dal profumo degli aranci e dei limoni che spirava da quei monti, carezzevole e pieno di… - samanthag1506 : RT @SimonaMascaro: #sensazionipoetiche Le sfumature dei pensieri ombreggiano la mente ...quel suo profumo rimane nell'aria inghiottito ad o… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Mettere piede in un’antica libreria, svogliare vecchi tomi e sentirsi inebriati da un particolare odore. È capitato a tutti ed ecco le ragioni scientifiche.Molti accaniti lettori si lasciano ammaliare daldella carta, al punto da annusare le pagine di un libro nuovo o di uno che si è intenti a leggere. Un atteggiamento reputato folle da molti e che in realtà è spiegato chimicamente. Quelcoinvolgente, soprattutto nei testi molto datati, può essere ricondotto a determinate componenti chimiche (come per ogni aroma in fondo).Sulla questione si è soffermato uno scienziato inglese, Andy Brunning, che ha analizzato processi e composti che possono contribuire a questo fenomeno. Necessaria una differenziazione tranuovi e vecchi. Nel primo caso il chimico ritiene sia abbastanza difficile individuare i composti specifici. Ne vengono coinvolti infatti centinaia, ...