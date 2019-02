I vincitori degli Oscar 2019

La notte degli Oscar 2019 : red carpet - cerimonia e vincitori : Oscar 2019 : red carpet , cerimonia e vincitori Oscar 2019 : red carpet , cerimonia e vincitori Oscar 2019 : red carpet , cerimonia e vincitori Oscar 2019 : red carpet , cerimonia e vincitori Oscar 2019 : red carpet , cerimonia e vincitori Si inaugura con il sorriso splendido della madre dei draghi di Game of Thrones Emilia Clarke il red carpet della 91esima edizione degli Academy Awards. «La ntte degli Oscar », che, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, ...

Bafta 2019 - i vincitori degli Oscar britannici : La duchessa di Cambridge Kate Middleton si congratula con Oliva Coleman e, dietro, Yorgos Lanthimos, protagonista e regista de La favorita (foto: Getty) Sono stati consegnati nella sera del 10 febbraio i Bafta Award, ovvero i premi assegnati dalla British Academy cinematografica. Durante la cerimonia, in cui ha fatto molto parlare l’apparizione del principe William e della consorte Kate Middleton, a dominare è stato il film La favorita di ...

Perché i vincitori ai Golden Globes 2019 non convincono tutti : il trionfo degli snobbati : I vincitori ai Golden Globes 2019 hanno rispettano i pronostici? La serata di premiazione si è conclusa da diverse ore ormai, ma tra vittorie gradite e diverse sorprese, non tutti sono rimasti soddisfatti. Come ogni grande evento hollywoodiano che si rispetti, i giudici e l'Academy hanno diviso il pubblico con le loro scelte. Analizziamo perciò gli esiti della 76esima edizione dei Golden Globes. Il premio a Ryan Murphy che fa discutere Il ...