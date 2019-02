Antonio Tajani | ospite della Comunità Incontro di Amelia

Antonio Tajani - centro-destra unica alternativa : Tajani: “ha annunciato che alle Europee sarà capolista alla circoscrizione centrale” “L’unica alternativa” all’attuale Governo è un Esecutivo di centro-destra secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. “Stiamo lavorando per questo” ha detto parlando con l’ANSA in occasione della sua visita alla Comunità Incontro di Amelia. “Un Governo di centro-destra – ha ...

Silvio Berlusconi lascia a Antonio Tajani il posto di capolista di Forza Italia nella circoscrizione Centro : Lo aveva anticipato a Porta a Porta da Bruno Vespa , che non si sarebbe candidato in tutte le circoscrizioni come capolista di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. E ...

'Viva l'Istria e la Dalmazia italiane' - bufera sulle parole di Antonio Tajani : protestano Croazia e Slovenia : A scatenare l'ennesima bufera politica sono state le dichiarazioni con cui Tajani ha esaltato "l'Istria e la Dalmazia Italiane". Si tratta di un "revisionismo storico senza precedenti", tuona il ...

"Viva Istria e Dalmazia italiane" - bufera su Antonio Tajani : Un'autentica bufera politica proveniente da Slovenia e Croazia si è abbattuta oggi sul presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, accusato apertamente di "irredentismo" e "revisionismo storico" per le parole pronunciate ieri alla foiba di Basovizza, dove durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo ha esaltato "l'Istria italiana" e la "Dalmazia italiana".Sdegno, critica e condanna hanno accomunato le reazioni dei leader di Lubiana ...

Antonio Tajani si impegna ad aiutare la Valle d'Aosta a presentare le sue istanze a Bruxelles : «ma vedrei bene un raddoppio del Tunnel del ... : Io credo che si debba avere il coraggio di puntare sulle infrastrutture, se manca quel coraggio non crescerà mai l'economia» . «I giudizi espressi da Tajani sono suoi, non miei». Per il presidente ...

Tolentino : il Presidente del parlamento Europeo Antonio Tajani in visita in città : Prima di ripartire il Presidente Tajani ha voluto visitare il Teatro Nicola Vaccaj, informandosi sulla stagione, sugli spettacoli e concerti in programma, promettendo di tornare per assistere a una ...

Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani in visita istituzionale a Palazzo degli Elefanti a Catania : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, in mattinata, è stato in visita a Palazzo degli Elefanti, ospite del sindaco di Catania, Salvo Pogliese che accogliendo l’alta

Venerdì il Forum Ansa con il presidente del Pe Antonio Tajani : Venerdì alle 15 il presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani parteciperà al Forum Ansa in diretta Facebook.

Antonio Megalizzi - oggi i funerali : attesi Conte - Mattarella e Tajani : Trento è listata a lutto nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi. La comunità, ancora incredula, si preparano a dare l'ultimo saluto al giovane giornalista radiofonico morto dopo essere stato ferito gravemente nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre. Amici, cittadini e autorità già gli hanno reso omaggio nella chiesa di Cristo Re, dove è stata allestita la camera ardente e dalle 14.30 affolleranno la ...

L'abbraccio di Trento ad Antonio Megalizzi Ai funerali Mattarella - Conte - Tajani e Fraccaro Bandiere a mezz'asta in tutta Italia