Trump:Corea Nord"grande senza nucleare"

Ladelpotrebbe diventare "una delle grandi potenze economiche mondiali" se abbandonasse il suo arsenale. Cosìsu twitter in vista del summit in Vietnam con Kim. "Il presidente Kim -scrive- sa bene, forse meglio di chiunque altro, chearmi nucleari il suo Paese potrebbe velocemente diventare una delle grandi potenze economiche nel mondo. Per la sua posizione,per la sua gente (e grazie a lui) laha un maggior potenziale per una rapida crescita rispetto ad altri paesi!".(Di domenica 24 febbraio 2019)