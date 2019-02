Torna a casa per il compleanno della sorella | ex pallavolista 27enne muore in un incidente

Finita l’utopia jihadista - le giovani occidentali vogliono Tornare a casa : Sono partite dall’occidente, giovani e adolescenti, per raggiungere “l’utopia del califfato”. Arrivate in Siria, si sono sposate con i jihadisti e sono diventate madri. La loro sorte pone questioni politiche e morali ai governi occidentali. Leggi

Salerno - razzismo in ospedale ai danni di un ivoriano. Le grida in sottofondo : “Devi morire - Torna a casa tua” : “Tu devi morire, torna nel tuo Paese”. Un 20enne ivoriano, Souleymane Rachidi, è stato vittima di un episodio di razzismo, come ha denunciato lui stesso in un video su Facebook, all’ospedale Mercato di San Severino, in provincia di Salerno. Come si vede dalle immagini, Rachidi è steso su un lettino in un corridoio del nosocomio. Di fronte a lui, una signora gli ripete che deve morire e che non lo vuole più vedere. Il ragazzo, ...

Torna a casa per il compleanno della sorella - Valeria si ribalta con l’auto e muore a 27 anni : Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in tragedia per la famiglia di Valeria Caverero, 27enne domiciliata a Pinerolo, nel Torinese, ma originaria di Matino, nel Salento. La ragazza è rimasta vittima di un tragico incidente stradale lungo le strade pugliesi che non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

Knicks Tornano a vincere in casa : Crollo dei Clippers nonostante un 'Gallo' da urlo nella notte Nba. I Denver Nuggets passeggiano 123-96 sulla squadra di Los Angeles, a cui non bastano i 19 punti di Danilo Gallinari e i 24 realizzati ...

L'autista Atac Tornato a casa con il bus confessa : 'Avevo fretta' : "Avevo fretta, dovevo rientrare subito a casa perché avevo dei problemi. Perdonatemi, è stato un momento di pazzia". Si è giustificato così L'autista Atac che, a Roma, è rientrato a casa a mezzanotte ...

Finito il turno - autista Torna a casa con l'autobus di linea : 'Avevo fretta' : di Lorenzo De Cicco 'Avevo fretta, avevo dei problemi a casa e dovevo rientrare subito. È stato un momento di pazzia, perdonatemi, in trent'anni di servizio non ho mai creato problemi'. Si è ...

Dopo il turno Torna a casa col bus e lo parcheggia - poi va a dormire - : Roma, 23 feb., askanews, - Pensava di non essere beccato ma la sua fuga col bus è stata ripresa dal Gps. Ora l'autista dell'Atac che è tornato a casa col bus anzichè lasciarlo al deposito, rischia il ...

La mia casa è la tua : su Rai3 Torna Raffaella Carrà : La mia casa è tua format In ogni puntata del programma, adattamento del format spagnolo Mi casa es la tuya , la conduttrice si reca a casa di alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ...

Cane scomparso nei roghi in California : Torna a casa dopo 101 giorni : Storia a lieto fine per un Akita di 12 anni: il Cane Kingston, in seguito all’incendio che ha devastato la California, si era perso. Ormai nessuno aveva più notizie di lui da 101 giorni, ma adesso si è finalmente ricongiunto con i suoi padroni. La famiglia Ballejos lo aveva perso durante il maxi incendio Camp Fire, a novembre, quando il Cane era saltato fuori dal loro furgone mentre lasciavano la loro casa a Paradise. Un volontario ...

Miss Universo Torna a casa e sfila fra le strade di Manila : Miss Universo torna a casa e sfila fra le strade di Manila. Catriona Gray dopo aver battuto 90 concorrenti da tutto il mondo e aver vinto lo scettro di più bella dell'Universo si è goduta l'affetto dei suoi concittadini in una parata organizzata in suo onore. Gray, 24 anni, studentessa di musica, ha detto che il suo obiettivo è sfruttare questa visibilità per dare spazio all'organizzazione con cui collabora nelle Filippine che si occupa di ...

Caro Di Maio - in dieci giorni hai disintegrato tutto. Forse è meglio Tornare a casa : di Enzo Marzo Luigi Di Maio una decina di giorni fa, assieme a Alessandro Di Battista, è salito sull’auto per andare a rendere omaggio a tale Christophe Chalençon, uno dei leader dell’ala violenta dei gilets jaunes che ogni sabato mettono a soqquadro la Francia. Anche se sono sempre meno. Alla fine dello storico incontro, Chalençon – come riferisce la stampa – “conferma l’intenzione di organizzare una mobilitazione al confine ...

La storia di Shamima Begum - la 19enne fuggita in Siria che ora chiede di Tornare a casa : Nei giorni scorsi la giovane aveva lanciato un appello alle autorità inglesi, per tutta risposta Londra le ha revocato la...

Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination : Giorgia Venturini Torna a casa? : Isola dei Famosi 2019, sesta puntata diretta ed eliminato: Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni in nomination, chi tornerà a casa?

Lavori al D'Albertas e a fine marzo il Gozzano Torna a casa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Lavori al D'Albertas e a fine ...