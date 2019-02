Roberto Herlitzka | Sui set di Sorrentino avviene sempre una magia Virzì? Regista

huffingtonpost

(Di domenica 24 febbraio 2019) Essere attore presuppone talento e presenza scenica, ma anche studio e perseveranza. Quella attoriale, dunque, è una professione che non consta solo di fama e di gloria, bensì necessita un impegno e una passione che, quando trovano incarnazione, regalano al pubblico artisti comeUno degli interpreti più apprezzati del panorama italiano racconta oggi il suo mestiere in Voglio fare l'attore, libro-intervista curato dal giornalista Emanuele Tirelli per i tipi di Caracò Editore. Attore colto e sofisticato,ha calcato i maggiori palcoscenici teatrali e lavorato coi più grandi registi del cinema nostrano.Scorrendo le pagine del volume, sembra quasi di udire la voce dell'attore: un timbro riconoscibile tra mille, complice nell'interpretazione di sessanta spettacoli e altrettanti film. Una voce la cui profondità è ...